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OpenAI稱聊天機器人可能產生「幻覺」 勿將其視為專業醫師

編譯彭馨儀／綜合報導
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目前全球每周有數億人向ChatGPT諮詢健康問題；OpenAI強調「ChatGP...
目前全球每周有數億人向ChatGPT諮詢健康問題；OpenAI強調「ChatGPT不是醫生，絕不能替代專業醫療照護、診斷或治療。」(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：OpenAI重新推出ChatGPT Health，開放美國成年用戶串接Apple Health查詢健康資料。
  • 重點二：專家警告聊天機器人可能產生幻覺，提供錯誤醫療建議，不能取代醫師。
  • 重點三：服務加入加密與授權確認機制，但分享敏感醫療資料仍有隱私風險。

OpenAI日前宣布重新推出「ChatGPT Health」，擴大開放給美國境內已登錄且年滿18歲的個人用戶使用。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，用戶可透過網頁版及手機的iOS系統，將Apple Health應用程式串接至ChatGPT，上傳個人醫療紀錄如檢驗報告、用藥紀錄等，讓聊天機器人解答健康疑問並分析日常身體數據。但醫學專家警告，聊天機器人可能產生「幻覺」並提供錯誤建議，用戶切勿將其視為專業醫師。

OpenAI表示，在取得用戶授權後，ChatGPT可結合連結的健康資料，協助比較最新報告與先前檢查的差異、整理自上次就診以來的變化，或分析睡眠、日常活動與運動之間的關聯。為確保資訊安全，官方除了提供額外加密，在連結的外掛程式執行發送電子郵件等操作前，也會再次向用戶確認。此外，這項功能在發布前已邀請全球醫師協助開發真實醫療情境並進行測試，且用戶分享的醫療紀錄絕不會用於訓練AI基礎模型或進行廣告投放。

目前全球每周有數億人向ChatGPT諮詢健康問題。康乃爾科技學院(Cornell Tech)健康創新主管喬杜里(Tanzeem Choudhury)表示，這反映出美國醫療體系面臨的困境，「我們的醫療保健系統出現問題，以致很多人轉向AI尋求建議，」她認為，在許多美國人面臨就醫障礙時，AI可以成為推動醫療民主化的力量，但必須防範相關風險。

AI提供不實醫療建議的風險不容忽視。最近佛羅里達州一名牧師提告，指控ChatGPT給予的醫療建議引發肺栓塞險些喪命；先前加州一名青少年因聽信ChatGPT建議食用致命混合物而身亡。OpenAI對此強調，「ChatGPT不是醫生，絕不能替代專業醫療照護、診斷或治療。」

哥倫比亞大學(Columbia University)電腦科學教授米斯拉(Vishal Misra)提醒，分享極度敏感的個人醫療數據存在隱私疑慮。聯邦貿易委員會(FTC)曾警告，AI公司已悄悄改變服務條款，消費者應審慎評估共享資料的風險。

專家強調，AI能從歷史數據中找出潛在關聯，使用者仍有責任判斷何時轉向專業醫療協助。無論ChatGPT給予何種建議，最終都應諮詢專業醫師，切勿自行採取行動。

OpenAI最近重新推出「ChatGPT Health」健康諮詢功能，擴大開放給...
OpenAI最近重新推出「ChatGPT Health」健康諮詢功能，擴大開放給美國境內已登錄且年滿18歲的個人用戶使用。(路透)

精華 FAQ

  • 用戶可將Apple Health與ChatGPT串接，上傳檢驗報告、用藥紀錄等資料，讓系統比較新舊報告差異，整理就診後變化，並分析睡眠、活動與運動的關聯。

  • 因為聊天機器人可能出現「幻覺」，也就是生成看似合理但實際錯誤的內容，若把建議直接套用在治療上，可能延誤就醫甚至造成嚴重後果。

  • OpenAI表示會加密資料，外掛程式在寄信等操作前也會再次確認，且醫療紀錄不會用於訓練或廣告；但專家仍提醒，分享高度敏感資料本身就有隱私風險。

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