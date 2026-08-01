AI聊天機器人已成為許多人解決疑難雜症的好幫手，甚至是傾訴心事的對象。但它們似乎還能推斷出一些未被告知的用戶個人細節。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章示範4段提示詞，測試聊天機器人掌握多少個人隱私。

文章示範4段提示詞，測試聊天機器人掌握多少個人隱私。 重點二： Gemini從寫作與提問推斷年齡、收入、住家環境等資訊。

Gemini從寫作與提問推斷年齡、收入、住家環境等資訊。 重點三：兩款聊天機器人都看出作者完美主義，還稱他是物流老爸。

AI聊天機器人問世後，已成為許多人解決疑難雜症的好幫手，甚至是傾訴心事的對象。但不管用戶向聊天機器人吐露的資訊是多是少，它們似乎都能推斷出一些未被告知的個人細節。紐約時報 的科技專欄作家布萊恩·陳(Brian X. Chen)便提供四段提示詞(prompt)，來探查聊天機器人究竟掌握了哪些關於他的資訊。

1.「告訴我所有你所了解到關於我的資訊，包括我從未明確提及的資訊，你從我的寫作方式和提問中推斷出的信息，例如我的年齡、收入水準、居住地以及個人情況。告訴我你是如何推斷出這些資訊的。」

谷歌 的Gemini猜到布萊恩年紀大約40歲出頭，還推論他住在比較好的社區，因為他有一輛摩托車、一輛自己動手修復中的汽車，還有一張生鏽的金屬露台桌，他曾經問過Gemini如何重新粉刷，「這些事需要車庫、車道或專門的戶外工作空間，這在奧克蘭山區的獨棟住宅社區非常常見。」

2. 「預測我會如何處理我從未告訴過你的事情：金錢、壓力、衝突、風險以及我接下來可能做出的決定。告訴我你對每個預測的信心程度。」

Gemini注意到布萊恩似乎比較節儉，買兒童汽車安全座椅等用品前會花幾個小時研究產品評論，同時也經常比價尋找優惠，並預測他很快就會做出一些重大決定來簡化生活，例如賣掉汽車。而布萊恩最近確實和妻子討論過這個想法。

3.「根據你對我的了解，列舉我最容易忽略的性格特質，如我的盲點、不安全感以及我實際給人的印象。」

兩個聊天機器人都注意到了布萊恩完美主義的缺陷。ChatGPT指出他的盲點是當事情未能完全按計畫進行時，他可能會對自己過於苛刻，這個評估很準確。

Gemini則指出布萊恩傾向於親自動手處理生活大小事，這是造成他疲憊不堪的主要原因，「你有五分鐘空閒時間的話，你的預設反應不是休息，而是去修補一些東西。」布萊恩承認在寫這篇專欄的空檔，他修補了女兒浴室裡一些破損的石膏板。

4.「你發現了我哪些令人尷尬或敏感的特質，及我並不想讓大眾(如雇主或陌生人)知道的資訊。」

布萊恩本來以為他的生活平淡無奇，所以不會有什麼驚奇答案，但Gemini卻狠狠「嘲諷」了他一番，稱他正處於人生巔峰的「物流老爸」(Logistics Dad，指成家後生活重心全是修繕、接送等家事的父親)階段，「這當然很健康，但也徹底宣告你的青春年華已告終。」