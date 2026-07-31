防禦校園槍擊 3州允胡椒噴霧無人機進駐、能高速衝撞槍手
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華盛頓郵報28日報導，為了因應槍手闖入校園發動攻擊，今年至少有三州在某些學校裡配置能對槍手噴灑胡椒噴霧的無人機，包括佛羅里達州、喬治亞州、科羅拉多州。沒有致命殺傷力的無人機以塑膠材質製成，一旦老師通報發生緊急狀況便能破窗並衝撞槍手，且能在走廊快速移動。
三所佛州學校、五所喬州學校以及一所科州學校新學年將把德州奧斯汀「秘銀防禦公司」(Mithril Defense)生產的塑膠無人機存放在箱子裡以防萬一。無人機可以由老師啟動，15秒內抵達槍手所在位置。
無人機設計旨在分散槍手注意力，機身可以發出閃爍警示燈、發出警報巨響，並對槍手噴灑胡椒噴霧。無人機還能用每小時60哩的速度衝撞目標。
「秘銀防禦」創辦人兼執行長馬斯頓(Justin Marston)說，設計靈感來自2022年德州烏瓦德鎮(Uvalde)小學槍擊案，事發最初120秒非常重要。他說，無人機不會用來制止學生打架，但若其中一名學生亮刀，無人機便可出動。一旦遭到這款無人機鎖定，將無法擺脫。
根據華盛頓郵報追蹤統計，自從1999年科羅拉多州可倫拜高中(Columbine High School)發生重大校園槍擊以來，全國將近40萬名學生在學校經歷槍枝暴力，累計發生435起校園槍擊案件。
位於奧蘭多北部、學生約1700人的公立學校德爾托納高中(Deltona High School)，上學年結束之前成為第一個安裝防禦無人機的學校。勞德岱堡(Fort Lauderdale)附近的安德森高中(Boyd H. Anderson High School)、位於塔拉哈西(Tallahassee)的哥德比高中(Godby High School)也被州政府選中，成為州議員推動的55.7萬元防禦無人機試辦計畫學校。
喬州州議員批准與「秘銀防禦」合作的50萬元試辦計畫之後，五所喬州學校將有無人機進駐。「秘銀防禦」表示，這套配備將於即將到來的新學年上線。試辦計畫將在有駐校警員與沒有駐校警員的學校分別進行測試。
位於科州斯特林牧場(Sterling Ranch)，學生從幼稚園到12年級的公立特許學校亞當斯學院(John Adams Academy)，創校周年便自費購買這款無人機。老師可透過應用程式或教室緊急按鈕呼叫無人機，接下來「秘銀防禦」無人機專業操作者將遠端操作飛行。
不過，安全顧問機構「校園安全倡導委員會」(School Safety Advocacy Council)負責人拉瓦雷洛(Curtis Lavarello)表示，無人機可能誤將逃跑學生視為目標，遠端操作者也可能在緊急之下誤將執法人員當做槍手，「這簡直是電玩遊戲與校園安全的碰撞」。
報導指出，今年至少有3州的部分學校已配置這類無人機，包括佛羅里達州、喬治亞州與科羅拉多州，做為校園槍擊應變工具。 它可由老師啟動，15秒內趕到現場，透過閃爍警示燈與巨響分散槍手注意力，並噴灑胡椒噴霧，甚至以每小時60哩速度衝撞目標。 安全顧問擔心無人機可能把逃跑學生誤判為槍手，遠端操作者也可能在混亂中誤認執法人員，認為這像是電玩概念直接套用到校園安全。
精華 FAQ
報導指出，今年至少有3州的部分學校已配置這類無人機，包括佛羅里達州、喬治亞州與科羅拉多州，做為校園槍擊應變工具。
它可由老師啟動，15秒內趕到現場，透過閃爍警示燈與巨響分散槍手注意力，並噴灑胡椒噴霧，甚至以每小時60哩速度衝撞目標。
安全顧問擔心無人機可能把逃跑學生誤判為槍手，遠端操作者也可能在混亂中誤認執法人員，認為這像是電玩概念直接套用到校園安全。
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