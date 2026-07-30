避免老人在浴室摔倒：不要浴缸、加裝扶手

專家表示，浴室應有個獨立的淋浴間。(美聯社)

摔倒是65歲以上成年人因傷死亡的主要原因，大部分人都是在家裡跌倒，又有更多意外是發生在浴室。多倫多建築師兼作家奧特爾(Lloyd Alter)多年來一直警告他稱之為「殺人浴室」的問題，並在華爾街 日報的訪談中給出了一些見解與建議。

奧特爾長期撰寫有關綠建築的題材，他認為最永續的建築是使用壽命最長的建築，但很少有房屋的設計能夠讓住戶安全地居住到70、80歲或更久。奧特爾表示，人們好像不會把摔倒造成的死亡視為可以解決的問題，似乎都默認這是衰老的關係，但實際上是糟糕的設計所造成的。

亞特蘭大 Bath and Kitchen Galleria 總裁暨「原地養老」(Aging in Place)專家霍根(John Hogan)也表示：「提前進行浴室無障礙改造，不僅僅是居家升級，更是對長者長期安全、獨立生活能力與尊嚴的重要投資。」

奧特爾說，獨立式浴缸看起來很漂亮，但對老人來說進出浴缸簡直難如登天。浴缸邊緣要寬闊到可以讓人坐下並跨過，但獨立式浴缸為了追求美觀，邊緣通常設計得很窄，加上圓弧形的底部，增加了進出浴缸時滑倒的風險。

跨出浴缸 這過程最危險

不過大多數浴室都沒有獨立式浴缸，普通浴缸是否比較安全？奧特爾同意，但也指出大多數浴缸跟淋浴處在同一個空間，「到底是誰覺得弧形浴缸底部加上淋浴間的肥皂水是好主意？」要從浴缸出來時一腳站在光滑弧形底部，另一腳高高抬起，落到另一側通常也很滑的地板磁磚上，這個過程兩隻腳都站不穩。

奧特爾表示應該有個獨立的淋浴間，與浴缸分開，如果空間不夠那就只要淋浴間不要浴缸。目前多數淋浴設計，仍把水龍頭旋鈕放在出水處下方，造成許多嚴重事故，因為調整水溫而燙傷，或是用戶試圖一邊躲避水流一邊調整時做出劇烈動作而撞傷或摔倒。

安裝扶手或許是成本最低且有效的預防手段，但是奧特爾指出雖然跌倒造成的死亡人數遠多於火災，反而煙霧偵測器才被強制要求安裝。奧特爾說現在所謂的「未來浴室」，通常只是現代浴室加上一堆電子設備和連接功能。「我們必須停止添加那些花俏的電子設備，而是應該設計出人們，尤其是老年人能夠安全使用的衛浴設施。」

浴室磁磚 霧面比亮面好

奧特爾補充，意外發生的機率也取決於地板的摩擦係數，一般人無需計算係數，記得大原則：霧面比亮面瓷磚好、小瓷磚比大瓷磚好(更多勾縫線)。此外很多浴室意外也與馬桶有關，有些跌倒是「姿勢性低血壓」造成的，如快速站立時血壓會下降；用力排尿排便也可能導致血管迷走性暈厥(vasovagal syncope)。

安裝扶手是成本最低且有效預防在浴室跌倒的方法。(美聯社)