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樟腦丸除蟲 聞久也會傷身 建議用空氣清淨機

編譯中心／綜合報導
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多數人往往將樟腦丸放在密閉衣櫃內，有害物質容易累積。(美聯社)
多數人往往將樟腦丸放在密閉衣櫃內，有害物質容易累積。(美聯社)

居家環境安全愈來愈受重視，但有些看似平凡的家用品，長期使用恐暗藏健康風險。美國多名腫瘤科與胸腔科專家近日提醒，一項許多家庭沿用多年的防蟲用品「樟腦丸」(mothballs)，因會持續釋放有害化學物質，若長時間暴露在密閉空間中，可能增加罹癌及其他健康風險，建議民眾若有其他替代方式，可考慮停止使用。

根據Parade報導，專家指出，樟腦丸本質上屬於農藥，主要用來防止衣蛾及其他害蟲啃食衣物，其成分通常含有高濃度的萘(naphthalene)或對二氯苯(1,4-二氯苯)。這兩種物質會經由「昇華」作用，由固體直接轉變為氣體，持續釋放至周遭空氣中，因此即使沒有直接接觸，人體也可能因吸入揮發氣體而暴露於化學物質。

邁阿密大學米勒醫學院西爾維斯特綜合癌症中心研究員道納特(Sylvia Daunert)表示，樟腦丸具高度致癌性，尤其放置於衣櫥、儲藏室等通風不佳的空間時，化學物質容易累積，長期反覆吸入低濃度氣體，可能提高健康風險。

賓州大學佩雷爾曼醫學院腫瘤科醫師伊曼紐爾(Ezekiel J. Emanuel)也建議民眾盡量避免使用樟腦丸。另一名胸腔暨重症醫學專家艾爾薩耶格(Ashraf Elsayegh)則強調，不必因偶爾接觸而過度恐慌，真正值得注意的是長時間、持續暴露，若使用環境通風良好，風險相對較低，但多數人往往將樟腦丸放在密閉衣櫃內，有害物容易累積。

專家說明，萘已被列為可能致癌物，除了存在於樟腦丸，也可見於香菸煙霧、汽車廢氣及森林火災煙霧中，人體吸收後可能造成紅血球受損，嚴重時甚至影響肝腎功能；至於對二氯苯則被世界衛生組織(WHO)列為2B級可能致癌物，目前環保署(EPA)也正持續評估其健康風險。短期接觸可能引發頭痛、噁心及呼吸道刺激，若長期接觸，恐增加器官受損風險。

除了樟腦丸外，道納特也提醒，可能釋放甲醛(paradichlorobenzene)的壓製木製家具、含全氟辛酸(PFOA)的老式不沾鍋、會釋出苯(benzene)的香氛蠟燭和線香，以及部分含嘉磷塞(glyphosate)的除草劑，也都值得留意。她建議，平時可保持室內通風、使用HEPA空氣清淨機，並優先選擇天然或無香精產品，以降低接觸有害物質的機會。專家也強調，多數癌症並非單一產品造成，民眾無須過度恐慌，但若能減少長期暴露於潛在致癌物，仍有助於降低健康風險。

精華 FAQ

  • 因為樟腦丸會持續昇華釋放萘或對二氯苯等氣體，若放在衣櫥、儲藏室這類通風不佳的地方，人體即使未直接接觸，也可能長期吸入而增加健康風險。

  • 短期可能出現頭痛、噁心與呼吸道刺激；長期暴露則可能提高致癌風險，並造成紅血球受損，嚴重時甚至影響肝腎功能，尤其在密閉環境更需注意。

  • 專家建議保持室內通風，使用HEPA空氣清淨機，並優先選擇天然或無香精產品；若有替代方式，也可考慮停止使用樟腦丸，以減少長期接觸潛在致癌物。

賓州 癌症 腫瘤

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