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油電車熱賣 本田停產在美純電車款Prologue

編譯盧炯燊／綜合報導
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本田公司今年停產在美國市場銷售的唯一純電動車款Prologue休旅車。(美聯社)
本田公司今年停產在美國市場銷售的唯一純電動車款Prologue休旅車。(美聯社)

本田汽車公司(Honda)宣布，今年停止生產在美國市場銷售的唯一純電動車款Prologue休旅車，本田電動車全面退場，反映美國對純電動車的需求持續低迷。

綜合華爾街日報、彭博社報導，美國本田汽車公司銷售副總裁沃爾弗(Lance Woelfer)16日表示，Prologue休旅車的2026年車款是最後一個生產年份，但會繼續銷售庫存直至2027年初為止。

與所有競爭對手一樣，本田今後在美國市場專注生產油電混合車。

在川普政府全力回歸汽油汽車後，根據Motor Intelligence的數據，今年6月電動車銷量較去年同期下降了30%。

油電混合車是美國汽車市場最熱門的車款類別之一，三家車廠豐田(Toyota)、現代汽車集團(Hyundai Motor Group)與本田掌握了86%的市占率。

根據汽車研究中心(Center for Automotive Research)的數據，2026年上半年，油電混合車銷量較去年同期成長近20%，市場占有率創下15.4%的新高，幾乎是純電動車市占率的三倍。

油價居高不下、車型選擇更加豐富，以及消費者對電動車續航里程與充電便利性的疑慮仍未消除，促使人數前所未有的購車者轉向選擇油電混合車。

「汽車研究中心」執行長克雷爾(Elizabeth Krear)表示，過去由於油電混合車採用較為複雜的動力系統，其售價通常比同級汽油車更高。不過，受惠於較佳的燃油效率，油電混合車車主的燃料支出可比汽油車節省約30%至50%。她表示，消費者通常可在兩到三年內，透過節省的油費抵銷當初購買油電混合車多付的成本。

本田原計畫在美國俄亥俄州及加拿大開發及銷售三款純電動車，包括Honda 0 Saloon、Honda 0 SUV以及Acura RSX，但今年初宣布全面停止。

Prologue休旅車2025年的銷量約為4萬輛，僅為本田最暢銷混合汽車CR-V銷量的10%左右。

在美國政府的政策大改變、關稅衝擊、以及市場對電動車需求持續低迷下，本田唯一「止血」的做法就是宣告停產，市場估計它整個電動車戰略轉型的虧損超過100億元。

沃爾弗強調，停產Prologue是根據消費者的預期來調整策略及擴大混合動力車型，但這並不意味著未來不會製造電動車。

油價居高不下使油電混合車銷量大增。圖為康州居民琳恩．沃幸頓和她的本田油電車。(美...
油價居高不下使油電混合車銷量大增。圖為康州居民琳恩．沃幸頓和她的本田油電車。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主因是美國純電動車需求持續疲弱，加上政策轉向與市場風險升高，本田認為應先收縮電動車布局，改把資源集中到更暢銷的油電混合車。

  • 本田表示將像多數競爭對手一樣，未來在美國市場專注生產油電混合車；Prologue雖停產，但庫存車仍會銷售到2027年初。

  • 今年6月美國電動車銷量年減30%，相較之下，2026年上半年油電車銷量年增近20%，市占率達15.4%，幾乎是純電車的3倍。

本田 電動車 Honda

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