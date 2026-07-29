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新車均價近5萬 5品牌4萬有找 中型休旅車憑高性價比逆勢熱銷

編譯中心／綜合報導
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現代Tucson。(美聯社)
現代Tucson。(美聯社)

美國新車平均售價在2026年5月仍接近5萬元，購車族持續承受價格壓力，當月美國市場僅有五個主要汽車品牌的平均售價低於4萬元。根據汽車服務公司Cox Automotive旗下的凱利藍皮書(Kelley Blue Book)統計，消費者在6月購買新車的平均價格為4萬9758元，6月新車平均售價與5月平均4萬9220元相比，增加0.4%；與2025年6月平均4萬8907元相比，增加0.6%。

今日美國報(USA Today)報導，Cox Automotive表示，汽車製造商的平均建議零售價(又稱標價)為5萬1654元，較2026年5月的平均標價高出0.9%。Cox Automotive的高階分析師艾琳‧基亭(Erin Keating)說，統計資料顯示，雖然美國民眾對新車平均價格居高不下有所抱怨，卻逐漸適應這一狀況。

基亭說，現今市場上最大的轉變之一，就是消費者不再等待不確定性消失，經歷數年的通貨膨脹、高利率和政策波動後，許多買家已將不確定性視為新常態。如果需要買車，就會採取行動，並根據狀況調整預算與選擇車款。

中型休旅車(SUV)銷量年增率超過16%的強勁表現，顯示出消費者正流向市場的中間地帶，也就是價值、實用性與可負擔性的交會處。今日美國報的汽車團隊列出在5、6月平均銷售價格低於4萬元的汽車品牌與其最暢銷的車款。

1.速霸陸(Subaru)

6月平均成交價：3萬7269元

與5月相比：增加1%

最暢銷車款：Subaru Crosstrek

2.馬自達(Mazda)

6月平均成交價：3萬7328元

與5月相比：減少0.2%

最暢銷車款：Mazda CX-5

3.雷諾-日產-三菱聯盟(Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance)

6月平均成交價：3萬8173元

與5月相比：增加1%

最暢銷車款：Nissan Rogue

4.本田(Honda)

6月平均成交價：3萬9095元

與5月相比：增加0.4%

最暢銷車款：Honda CR-V

5.現代(Hyundai)

6月平均成交價：3萬9234元

與5月相比：減少0.6%

最暢銷車款：Hyundai Tucson

速霸陸Crosstrek。(美聯社)
速霸陸Crosstrek。(美聯社)

2026年6月五個汽車品牌平均成交價
2026年6月五個汽車品牌平均成交價

精華 FAQ

  • 根據Kelley Blue Book統計，6月美國新車平均成交價為4萬9758元，較5月的4萬9220元增加0.4%，也比2025年6月增加0.6%，價格仍處高檔。

  • 低於4萬元的5個品牌依序為速霸陸、馬自達、雷諾-日產-三菱聯盟、本田與現代；其最暢銷車款分別是Crosstrek、CX-5、Rogue、CR-V與Tucson。

  • 文章指出，中型休旅車銷量年增率超過16%，反映買家更重視價值、實用性與可負擔性。面對通膨、高利率與政策波動，消費者更傾向立即出手購車。

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