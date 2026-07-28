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花3元淘到NBA傳奇巨星張伯倫舊夾克 蘇富比近9萬元拍出

記者顏伶如／綜合報導
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19歲青年布朗花3塊多錢在二手店買到的張伯倫黃色夾克，20日以8萬9600元價格...
19歲青年布朗花3塊多錢在二手店買到的張伯倫黃色夾克，20日以8萬9600元價格拍出。(美聯社)

住在俄勒岡州波特蘭郊區的19歲青年布朗(Quinn Brown)，花3塊多錢在非營利慈善二手連鎖店Goodwill買到的一件黃色夾克，1日起於國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)網站拍賣，20日以8萬9600元價格拍出。

這件舊衣經認證是美國職業籃球聯盟(NBA)傳奇巨星張伯倫(Wilt Chamberlain)1970年代NBA總決賽時穿的熱身夾克(warm-up jacket)。

地方電視台KPTV報導，布朗對於二手用品買賣並不陌生，高中11年級就開始做舊物轉賣，大約三年以來已經發展為全職事業，賣出物品累計超過1萬件。布朗平均每周花15小時到20小時，在Goodwill Outlet大箱子成堆物品當中翻找，挑選能夠轉賣獲利的二手用品。

今年1月，布朗在俄勒岡州希爾斯布洛(Hillsboro)一間Goodwill Outlet尋寶時，在大批舊衣當中看到別人手裡拿著一件繡著「張伯倫」(Chamberlain)字樣的紫金兩色洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)短袖夾克。

他說，那位客人過了一會兒便把衣服放下，「他直接把衣服扔在我面前，我馬上抓起來」。

布朗以3.07元買下衣服，經過幾次谷歌(Google)圖片搜尋，有預感應該買到湖人隊球衣正品，於是在Instagram發布照片。

布朗的社群媒體發文立即引起全球最大拍賣商之一的蘇富比注意。不久之後，這件夾克被放進裝甲運鈔車，一路從俄勒岡州送往紐約。

透過使用於鑑定球衣、球星卡或體育比賽用品真偽的SIA照片比對(SIA Photo Match)，蘇富比專家發送簡訊給布朗表示，衣服跟1972年NBA總決賽照片比對成功，還跟1972年-1973年賽季期間張伯倫穿著夾克的其他照片比對成功。1972年-1973年球季是張伯倫在NBA的最後一個賽季，當年他榮膺總冠軍賽最有價值球員(FMVP)。蘇富比官網稱，這件外套堪稱運動史文物。

布朗說，張伯倫在那場NBA總決賽穿的球衣後來賣了490萬元，「而那件球衣是穿在我這件夾克的裡面。」

布朗表示，會把拍賣所得存起來，希望這筆意外之財能讓提早退休的願望實現。他也說，如今成為湖人隊球迷，櫃子上放著張伯倫的書，有朋友贈送的張伯倫球卡，還想找一些張伯倫復古T恤來穿。

1962年，費城勇士隊的張伯倫在對陣紐約尼克隊砍下100分後，於更衣室裡手持一塊...
1962年，費城勇士隊的張伯倫在對陣紐約尼克隊砍下100分後，於更衣室裡手持一塊寫有「100」字樣的標牌。(美聯社資料照片)

精華 FAQ

  • 他在俄勒岡州希爾斯布洛的一間Goodwill Outlet尋寶時，以3.07元買到這件黃色夾克，當時只是從成堆舊衣中意外撿到，並未立刻知道它的真正價值。

  • 蘇富比專家用SIA照片比對，比對1972年NBA總決賽及1972-1973賽季照片後，確認夾克與張伯倫當年穿著一致，因此認定是可收藏的運動史文物。

  • 夾克在蘇富比網站拍賣後以8萬9600元成交。布朗表示會把這筆錢存起來，希望靠這筆意外之財加速達成提早退休的目標。

NBA 俄勒岡州 拍賣

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