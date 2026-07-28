研究：青少年社媒上癮 與ADHD症狀惡化有關

研究發現，青少年使用社群媒體成癮，可能與注意力不足過動症(ADHD)症狀惡化有關。(美聯社)

舊金山加州大學 (UCSF)研究發現，青少年使用社群媒體 成癮，可能與注意力不足過動症(ADHD)症狀惡化有關。

華盛頓郵報 報導，UCSF研究人員追蹤逾1萬1000名美國青少年長達五年時間，受試者平均12歲起接受社群媒體使用習慣調查，持續追蹤至平均16歲。

17日發表於美國醫學會網絡開放期刊(JAMA Network Open)的研究結果顯示，使用社群媒體成癮的情況加劇後，ADHD症狀也會在一年內上升，此關聯在14歲、15歲的少年身上尤其明顯。然而，ADHD症狀變嚴重並不會導致社群媒體使用成癮。

研究第一作者、UCSF小兒科副教授納加塔(Jason Nagata)說：「這不是隨機對照實驗，因此我們無法確切證明其因果關係，但我們發現這種關聯大多朝同一個方向發展。」

納加塔指出，社媒成癮與物質成癮的症狀相似，「包括戒斷、耐受性、復發與失控」；青少年常覺得無法限制使用社群媒體的時間，一旦試圖減少，會引發更多痛苦或造成衝突，進而影響睡眠、課業與人際關係。

調查顯示，約23%的12歲受訪者表示，花費大量時間思考或規畫如何使用社媒；約18%的人自稱利用社媒逃避問題，約15%的青少年則曾嘗試減少使用卻做不到。

受訪者的家長則會被詢問關於孩子是否出現無法做完事情、難以專注、無法安靜坐好或行為衝動等狀況。

納加塔提醒家長，必須留意孩子如何使用社媒的紅旗警訊，而不是只有關注社媒使用的總時數。

他建議家長思考孩子能否停止使用社群媒體，是否影響課業與社群交際，以及是否出現戒斷、復發等成癮症狀。

這項研究並沒有在少女群體上發現使用社媒與ADHD的顯著關聯，納加塔解釋：「有些研究確實顯示，少年在青春期可能對立即獎賞與尋求刺激更敏感。」

納加塔補充說道，社媒的設計本身鼓勵頻繁切換任務與持續性的刺激，「這持續強化衝動行為，帶來即時滿足與新奇感，同時鼓勵多工處理(multitasking)，進而可能凌駕工作記憶與執行控制」。

美國兒科學會建議家長制定孩子的媒體使用計畫，設立「無螢幕時段」，尤其在臥室內禁止螢幕，並於用餐時關閉電子裝置，循序漸進地降低成癮式使用。

納加塔提醒，父母的螢幕使用習慣是預測孩子行為的重要指標，「家長不僅要訂規則，也必須以身作則」。

社媒成癮的青少年一旦試圖減少用社媒的時間，會引發更多痛苦或造成衝突，進而影響睡眠、課業與人際關係。(美聯社)