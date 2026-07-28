研究：青少年社媒上癮 與ADHD症狀惡化有關
舊金山加州大學(UCSF)研究發現，青少年使用社群媒體成癮，可能與注意力不足過動症(ADHD)症狀惡化有關。
華盛頓郵報報導，UCSF研究人員追蹤逾1萬1000名美國青少年長達五年時間，受試者平均12歲起接受社群媒體使用習慣調查，持續追蹤至平均16歲。
17日發表於美國醫學會網絡開放期刊(JAMA Network Open)的研究結果顯示，使用社群媒體成癮的情況加劇後，ADHD症狀也會在一年內上升，此關聯在14歲、15歲的少年身上尤其明顯。然而，ADHD症狀變嚴重並不會導致社群媒體使用成癮。
研究第一作者、UCSF小兒科副教授納加塔(Jason Nagata)說：「這不是隨機對照實驗，因此我們無法確切證明其因果關係，但我們發現這種關聯大多朝同一個方向發展。」
納加塔指出，社媒成癮與物質成癮的症狀相似，「包括戒斷、耐受性、復發與失控」；青少年常覺得無法限制使用社群媒體的時間，一旦試圖減少，會引發更多痛苦或造成衝突，進而影響睡眠、課業與人際關係。
調查顯示，約23%的12歲受訪者表示，花費大量時間思考或規畫如何使用社媒；約18%的人自稱利用社媒逃避問題，約15%的青少年則曾嘗試減少使用卻做不到。
受訪者的家長則會被詢問關於孩子是否出現無法做完事情、難以專注、無法安靜坐好或行為衝動等狀況。
納加塔提醒家長，必須留意孩子如何使用社媒的紅旗警訊，而不是只有關注社媒使用的總時數。
他建議家長思考孩子能否停止使用社群媒體，是否影響課業與社群交際，以及是否出現戒斷、復發等成癮症狀。
這項研究並沒有在少女群體上發現使用社媒與ADHD的顯著關聯，納加塔解釋：「有些研究確實顯示，少年在青春期可能對立即獎賞與尋求刺激更敏感。」
納加塔補充說道，社媒的設計本身鼓勵頻繁切換任務與持續性的刺激，「這持續強化衝動行為，帶來即時滿足與新奇感，同時鼓勵多工處理(multitasking)，進而可能凌駕工作記憶與執行控制」。
美國兒科學會建議家長制定孩子的媒體使用計畫，設立「無螢幕時段」，尤其在臥室內禁止螢幕，並於用餐時關閉電子裝置，循序漸進地降低成癮式使用。
納加塔提醒，父母的螢幕使用習慣是預測孩子行為的重要指標，「家長不僅要訂規則，也必須以身作則」。
研究指出，青少年社群媒體成癮程度越高，之後ADHD症狀越可能惡化，且這種變化常在1年內出現。研究也顯示，關聯多半是社媒成癮影響症狀，而非反向。 UCSF研究人員追蹤超過1萬1000名美國青少年，時間長達5年。受試者平均從12歲開始接受社群媒體使用調查，並一路追蹤到平均16歲。 家長不該只看使用總時數，而要觀察孩子是否難以停止、是否影響課業與人際、以及有無戒斷、復發、失控等情況。若孩子一減少使用就痛苦或衝突增加，需特別留意。
精華 FAQ
研究指出，青少年社群媒體成癮程度越高，之後ADHD症狀越可能惡化，且這種變化常在1年內出現。研究也顯示，關聯多半是社媒成癮影響症狀，而非反向。
UCSF研究人員追蹤超過1萬1000名美國青少年，時間長達5年。受試者平均從12歲開始接受社群媒體使用調查，並一路追蹤到平均16歲。
家長不該只看使用總時數，而要觀察孩子是否難以停止、是否影響課業與人際、以及有無戒斷、復發、失控等情況。若孩子一減少使用就痛苦或衝突增加，需特別留意。
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