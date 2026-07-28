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看同學玩「指尖陀螺」發現商機 12歲童創業用3D列印賣玩具

記者顏伶如／綜合報導
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喬治亞州12歲男童亞倫‧奧西里斯用3D列印賣指尖陀螺。示意圖。(美聯社)
喬治亞州12歲男童亞倫‧奧西里斯用3D列印賣指尖陀螺。示意圖。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，喬治亞州12歲男童亞倫‧奧西里斯(Aaron Osirus)年紀雖小卻已成為創業家，擁有客製化3D列印玩具公司A3D，工作地點就是平日在家裡的遊戲間，塑膠材料變成有利可圖的發財工具。

亞倫創業點子來自於在學校看到許多同學玩著紓壓玩具「指尖陀螺」(Fidget spinners)。他說：「有天在學校裡，我看到周圍很多人都在玩指尖陀螺或其他紓壓玩具。」

他表示：「我就想著，如果這些紓壓玩具是塑膠材料做的，為什麼我不能自己動手做一些呢？」

為了落實自己做玩具的構想，亞倫向爸媽借款600元，買來一台高科技3D列印機，機器配有自動供料系統，能在列印過程裡更換顏色。

用3D印表機製作玩具之後，亞倫最初是跟同學、鄰居推銷，根據客戶喜歡的設計款式、尺寸、顏色提供客製化訂單，然後再確認價格與交貨時間。

隨著玩具銷售需求量上升，奧西里斯請雙胞胎弟弟亞廉(Alain Osirus)一起幫忙經營生意。亞廉受訪時說：「我是A3D的設計師，有時候我製作玩具，有時候也幫忙行銷。」

亞廉說：「我負責核對時間、確認製作時間、成本、訂單履行以及其他事務。」

奧西里斯兄弟聯手推出幾款銷售不錯的產品，例如穿透式指尖陀螺以及可動關節玩具。他們販賣產品最高單價是大約要花一整天才能完成3D列印的四色小貓，售價5元。

兄弟倆還為兩次上門購買的回頭客推出折價0.50元的減價優惠，扣除材料與人力成本之後，兩人每月賺取利潤大約200元。他們也透過先詢問朋友是否願意擔任志工來節省成本，再視需要聘請額外的人手。

根據3D模型分享平台PrintPal以及3D列印雲端電腦輔助設計軟體SelfCAD資料，由於原材料相對便宜，3D列印產品利潤率可在70%到90%之間。

這對雙胞胎表示，經營這項生意不僅讓他們兄弟之間的感情更加緊密，也讓他們學到了許多寶貴的經驗，包括投資、顧客服務和創業。

亞廉表示：「我哥哥亞倫真的很棒，因為我們能夠一起共度許多時光。能和自己的兄弟一起經營一家公司，是一件非常特別的事。」

亞倫則說，親手做的東西受到客人喜愛，就是最大的回報，看到別人玩著他的列印產品時，心裡會想「太酷了，那是我做的」。

奧西里斯的創業點子，來自於在學校看到許多同學玩紓壓玩具「指尖陀螺」。示意圖。(美...
奧西里斯的創業點子，來自於在學校看到許多同學玩紓壓玩具「指尖陀螺」。示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他在學校看到許多同學都在玩指尖陀螺等紓壓玩具，便想到既然玩具多用塑膠製成，自己也可以用3D列印做出類似產品，於是開始創業。

  • 亞倫先向父母借600元買3D列印機，在家裡的遊戲間製作玩具，再向同學和鄰居推銷，並依客人喜好提供尺寸、顏色與設計的客製化訂單。

  • 亞倫與弟弟分工負責設計、製作、行銷與訂單管理，靠控制成本和回頭客優惠，每月約賺200元，也學到投資、顧客服務與創業經驗。

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