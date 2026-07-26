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美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

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網友熱議「美國哪個州幸福感最強」，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬...
網友熱議「美國哪個州幸福感最強」，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬里蘭州、北卡羅來納州等地都有人推薦。圖為加州洛杉磯回聲公園。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：小紅書討論美國哪州最有幸福感，加州聲量最高但非唯一答案。
  • 重點二：多數人認為幸福感取決於收入、個性，以及對氣候與生活成本的取捨。
  • 重點三：佛州、科州、華州等也受推薦，各有陽光、戶外或機能優勢與缺點。

美國幅員遼闊，各州在氣候、物價、工作機會與生活型態上差異甚大，究竟哪一州最適合長住，也一直是海外華人熱議的話題。近日網友「一個徐uu」在小紅書發文詢問「大家覺得美國哪個州幸福感最強」，吸引逾400則留言，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬里蘭州、北卡羅來納州等地都有人推薦，但多數人也認為，答案仍取決於收入、個性及對氣候的偏好。

討論度最高的仍是加州。支持者認為，加州陽光充足、鄰近海邊、冬季溫和，中餐與亞洲超市選擇多，對華人而言生活便利，特別適合怕冷、喜歡戶外活動的人。也有網友直言，加州幾乎沒有明顯缺點，唯一問題就是房價、油價與生活成本太高。

不過，反對意見同樣不少。部分網友認為加州氣候過於乾燥，不同城市溫差也相當大，洛杉磯炎熱、舊金山偏冷，聖荷西則因科技業人口集中，生活節奏快、城市氛圍較單調。有人表示，加州適合旅遊或短住，但若長期定居，自己反而更偏好紐約，認為紐約兼具大城市機能與生活氣息，只要住在治安與環境較好的區域，生活品質相當不錯。

佛羅里達州也獲得不少支持，陽光、沙灘、較低稅負及戶外生活成為主要優勢，奧蘭多的物價也被認為尚可接受。不過，炎熱潮濕、颶風、犯罪疑慮與觀光人潮，仍讓部分網友敬而遠之。有人坦言，佛州雖不完美，但在房價與生活條件間取得平衡後，幸福感依然不差。

此外，科羅拉多州因風景優美、四季分明、戶外活動豐富及工作機會多，受到喜愛登山、滑雪族群青睞；華盛頓州則被稱讚氣候溫和、經濟條件佳，但冬季長時間陰雨成為最大缺點。馬里蘭州與維吉尼亞州也因鄰近華盛頓特區、文化資源豐富及交通位置便利獲得推薦。

另有網友點名亞特蘭大、北卡羅來納州與賓夕法尼亞州，認為生活成本較沿海大城低，又能兼顧自然環境與城市機能，但也有人嫌當地過於無聊。

綜合留言，多數人認為，美國並不存在公認最幸福的州，喜歡陽光海灘的人可能選加州或佛州，偏好四季與戶外活動者則傾向科羅拉多，重視城市機能者或許更愛紐約。正如網友所說，幸福感終究來自經濟能力與個人取捨，「有錢的話很多地方都舒服，預算有限就得選擇最在意的條件」。

精華 FAQ

  • 是，文章源自小紅書網友提問，引發超過400則留言，討論美國各州的幸福感與長住適合度，但大家普遍認為沒有唯一標準答案。

  • 因為加州陽光充足、靠海、冬天溫和，且中餐與亞洲超市多，對華人生活便利；但也因房價、油價和整體生活成本高而被批評。

  • 佛羅里達州因陽光、低稅負與戶外生活受青睞，科羅拉多州因風景與四季分明受喜愛，華盛頓州、馬里蘭州與維吉尼亞州則因氣候、經濟或交通位置獲推薦。

加州 華人 北卡羅來納州

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