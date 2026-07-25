擁1棟豪宅不夠看 超級富豪終極炫富：買下整個街區打造私人莊園

「土地極致化」風潮興起，資金雄厚的富豪買家收購自家鄰近房產，甚至買下整個街區，打造屬於自己的私人莊園。示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 超級富豪正掀起「土地極致化」風潮，透過收購鄰近房產擴大私人莊園版圖，兼顧隱私、安全與投資配置，也帶動豪宅與特殊地產搜尋量大增。

擁有一棟豪宅已經不足以滿足超級富豪了，如今他們想要兩棟、三棟，有時甚至是整個街區。「土地極致化」(landmaxxing)的風潮興起，資金雄厚的買家開始收購自家鄰近房產，打造屬於自己的私人莊園。

華爾街日報報導，邁阿密房地產 經紀公司Coldwell Banker Realty合夥人赫茲伯格(Danny Hertzberg)表示富豪希望透過購買房地產來分散投資組合，私人莊園的需求正在增加，比擁有一棟4萬平方呎的豪宅更受歡迎；這可能是為了隱私與安全，抑或是對抗通膨的避險方式。

赫茲伯格也說，有些人會「防禦性購屋」，與鄰居隔一塊緩衝地帶。如擁有傑克丹尼爾(Jack Daniel's)釀酒廠的史塔布斯(Dace Brown Stubbs)花299.9萬元在科羅拉多州 買了一處占地14.26英畝的牧場後，意識到需要「保護窗外視野」，幾年間又花了115萬元買下另外40英畝的土地。

一些知名的闊綽買家像是避險基金Citadel創辦人暨執行長葛里芬(Ken Griffin)，他已投入超過4.5億元在佛州棕櫚灘(Palm Beach)逐步打造一座占地27英畝的私人莊園。亞馬遜 創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)也花費超過2.3億元，在邁阿密溪島(Creek Island)打造自己的私人世外桃源。甲骨文(Oracle)創始人艾里森(Larry Ellison)則是加州馬里布(Malibu)、內華達州斜坡村(Incline Village)、佛州馬納拉潘(Manalapan)等地的活躍地產買家。

地產經紀人表示，近年來芝加哥郊區的這類房產需求大幅增加。芝加哥市區西方約20哩處的富裕郊區小鎮音斯代爾(Hinsdale)擁有氣派的歷史住宅、高評價公立學校、適合步行的鎮中心，這些特色吸引許多買家，而他們同時也在考慮芝加哥其他高級郊區，包括格倫科村(Glencoe)、肯尼爾沃思(Kenilworth)、溫內特卡(Winnetka)。

一些焦點物件的價格令人咋舌。比佛利山莊(Beverly Hills)一間正在興建中的頂層豪宅(penthouse)預計將以2億元出售，將打破洛杉磯地區公寓銷售紀錄。另一座位於佛州中部、擁有私人半島、面積約95英畝的房產，在同一家族持有數十年後，現以1600萬美元掛牌出售，成為帕斯科郡(Pasco County)目前最昂貴的待售住宅。舊金山有一處由小學校址改造而成的現代化私人莊園正在出售，開價6500萬元，是該市最昂貴住宅之一。

科威不動產(Coldwell Banker)最新報告指出，這股風氣驅動上半年的豪宅市場，豪宅物業的搜尋量比去年翻倍，其中可建地的搜尋量年增長達97%，而私人島嶼或莊園等特殊物業的搜尋量更是增長超過一倍。

地產經紀人表示富豪希望透過購買房地產來分散投資組合，私人莊園的需求正在增加，比擁有一棟4萬平方呎的豪宅更受歡迎。示意圖（美聯社）