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長壽關鍵Omega-3 美國人攝取不足 日裔營養師分享菜單

編譯中心／綜合報導
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豆類和沙丁魚皆含豐富的Omega-3脂肪酸。超市貨架上的豆類和沙丁魚罐頭。(美聯...
豆類和沙丁魚皆含豐富的Omega-3脂肪酸。超市貨架上的豆類和沙丁魚罐頭。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長壽專家富岡美智子指出，國人普遍攝取不足Omega-3脂肪酸。
  • 重點二：她建議優先從魚類、海藻與大豆食物獲取Omega-3，再以保健品補充。
  • 重點三：ALA、DHA與EPA各有益健康，日常可用魚、堅果與種子搭配攝取。

日裔營養師、長壽專家富岡美智子(Michiko Tomioka)在日本奈良出生和長大，她說她的每日餐點中常有魚、大豆和海藻這些Omega-3脂肪酸來源的食物，而她現在住在美國，發現她很多客戶Omega-3脂肪酸都攝取不足，她認為Omega-3脂肪酸的攝取很重要，並分享可以獲取Omega-3脂肪酸的菜單。

富岡在CNBC Make It網站撰文指出，Omega-3脂肪酸是人體無法合成、必需透過食物獲取的必需脂肪，主要有二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳五烯酸(EPA)和α-亚麻酸(ALA)三種型態，它們以不同的方式促進人體健康，但她發現很多客戶都攝取不足，建議他們優先從食物中獲取Omega-3脂肪酸，保健食品作為補充，這樣才能同時獲得其他蛋白質、維生素和礦物質帶來的益處。富岡在文章中解釋為何Omega-3脂肪酸很重要，以及該如何融入飲食中。

富岡說，DHA對大腦提供很重要的支持，能幫助製造稱為「神經保護素」(neuroprotectin)的激素，保護大腦和視網膜免受壓力和發炎的侵害。DHA可以從油性魚中獲得，富岡說她每周大約吃四、五次，選擇兩至三盎司的傳統日式份量，鯖魚、鮭魚、沙丁魚罐頭和紅肉鯡魚都是很棒的選擇，她最喜歡的菜餚是烤鯖魚配海苔、西洋菜薹（broccoli rabe）和豆腐。

EPA對心臟健康有益，還能降低三酸甘油酯、控制血壓，甚至降低癌症風。富岡說她通常透過油性魚、貝類如牡蠣或淡菜、各種海藻如海苔、昆布、海帶芽和羊棲菜來獲得EPA。

富岡說，為了製作美味又有大量蛋白質和Omega-3脂肪酸的晚餐，她會把雞肉或牛排換成鮭魚，鮭魚用燒烤或烘烤都很美味，用味噌先醃過再灑點檸檬汁，搭配加有多穀物和豆類的飯、海藻菠菜沙拉及加了豆腐和根莖類蔬菜的味噌湯。

ALA有助於整體生長發育，人體利用ALA轉化成更多EPA和DHA。若不能或不喜歡吃海鮮，可考慮價格實惠的植物性ALA，包括亞麻籽、奇亞籽、胡桃、綠葉蔬菜、大豆製品如豆腐、毛豆和納豆。

富岡說，她喜歡烤胡桃，也喜歡在各種食物從果凍、布丁到湯和沙拉醬中加奇亞籽和亞麻籽，以獲取更多Omega-3脂肪酸、膳食纖維和蛋白質，她最喜歡的素食午餐之一，是用一張大海苔包綠葉蔬菜和納豆，搭配全麥皮塔餅及豆腐和加了亞麻籽的鷹嘴豆泥。

日裔營養師、長壽專家富岡美智子發現，很多美國客戶的Omega-3脂肪酸都攝取不足...
日裔營養師、長壽專家富岡美智子發現，很多美國客戶的Omega-3脂肪酸都攝取不足。(取自領英網站)

精華 FAQ

  • 她指出Omega-3屬必需脂肪，人體無法自行合成，且DHA、EPA與ALA分別有助大腦、心臟與生長發育，因此應透過飲食穩定補足。

  • 她建議多吃鯖魚、鮭魚、沙丁魚、牡蠣、海苔、昆布、亞麻籽、奇亞籽、胡桃、大豆製品等，並以原型食物為優先。

  • 可多選亞麻籽、奇亞籽、胡桃、綠葉蔬菜，以及豆腐、毛豆、納豆等大豆製品，這些都能提供ALA，幫助身體再轉化為EPA與DHA。

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