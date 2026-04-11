加州律師考試去年14%特殊生獲加時優待 引發公平爭議

加州報考律師的人數高居全美之冠，2025年7月將近8000名考生中，有14%特殊需求的人獲准延長應試時間。圖為洛杉磯亞伯拉罕林肯大學法學院上課情形。(本報檔案照片)

律師資格考試趨勢出現變化，愈來愈多有特殊需求的考生申請延長作答時間獲准，但也引發公平性爭議。

「華爾街 日報」報導，確診注意力不足過動症(ADHD)、焦慮症與學習障礙的學生愈來愈多，他們在校內考試或參加「學術能力評估測驗」(SAT)獲准延長考試時間，而當他們報考職場專業證照時，延長考試時間需求也逐漸浮現。

俄勒岡法律評論(Oregon Law Review)一項研究調查2021年至2023年間60所法學院的招生情況，結果發現近年來部分法學院有逾20%學生獲准延長考試時間。

這項統計出現地域差異，加州 報名律師考試的人數高居全美之冠，2025年7月將近8000名考生中，有14%的人獲准加時應試，高於十年前的4%；伊利諾州 則有13%律師考生獲得特殊安排，十年前僅2%；喬治亞州則為7%，相較十年前為2%。

在加州，約60%的延長考試時間申請是因為考生的心理狀況，包括ADHD、焦慮症和學習障礙，僅32%為身體障礙。

2025年2月那場考試，約90%特殊考試安排申請者最終獲准，其中97%為延長考試時間；獲得延長考試時間者的通過率達65%，高於整體平均的58%。

不過，特殊應試需求增加的趨勢也引發公平性爭議。

專精身障法研究的理海大學(Lehigh University)教育與法學院前院長齊克爾(Perry Zirkel)表示，考試相關的特殊需求，對於真正有需要的應試者有其必要，但他擔心，部分權勢家庭透過昂貴的私人鑑定取得優勢，恐導致此機制遭濫用。

齊克爾說：「這會讓那些已經有權有勢的人受益，一旦他們精通此方法，便會操弄制度。」

齊克爾認為，考試特殊需求增加的原因有二，分別是確診率提高，以及2008年「美國身心障礙者法」(Americans with Disabilities Act)放寬認定資格限制，以協助從伊拉克與阿富汗戰區返美後，確診罹患創傷後壓力症候群(PTSD)的退伍軍人。

面對新世代律師特質的轉變，法界也調整應對。著名的華府Goodwin Procter律師事務所常務董事凱特琳‧沃恩(Caitlin Vaughn)指出，ADHD的病例並沒有增加，而是更常被確診。

Goodwin Procter旗下有1800名律師，沃恩說：「我並不想把這解讀為鑽體制漏洞，其實積極主動、自發性強，且懂得為自己爭取權益，這些特質反而是在法律界執業時非常有用的技能。」