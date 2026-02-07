我的頻道

快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

追求提早退休 太省錢常吵架 他婚姻差點破裂

記者顏伶如／綜合報導
有些人執著於想要盡早達到「財務獨立，提早退休」(FIRE)目標，結果搞得婚姻差點破裂，放慢腳步才是長久之計；示意圖。(路透)
理財教育平台「婚姻兒女與金錢」(Marriage Kids and Money)創辦人希爾(Andy Hill)分享自身經驗表示，十年前非常執著想要達到「財務獨立，提早退休」(Financial Independence, Retire Early，FIRE)目標，結果差點婚姻破裂，後來發現放慢腳步才是長久之計。

44歲的希爾說，十年前在企業活動行銷的工作上力圖改變，頻繁出差與周末工作，在20多歲時頗為有趣，但成家之後則逐漸失去吸引力。2016年，希爾推出副業，主持「婚姻兒女與金錢」播客節目，開始努力追求縮寫為FIRE的提早退休目標，達標策略通常包括把相當高比率的收入存下來積極投資，累積足夠財富之後就可以取代朝九晚五的工作收入。

他接受CNBC新聞頻道訪問時說，當時與妻子把雙薪收入的一半都存起來，制定嚴格支出計畫，例如在廉價超市消費、出售家中不必要的物品換取現金；如果有親友邀請他們參加活動，相關花費超過嚴格預算管控原則時，希爾夫妻便予以婉拒，以致經常犧牲掉生活當中的美好事物。

從許多層面看來，希爾夫妻努力存錢的策略確實奏效，還清5萬元債務，還建立價值50萬元的投資組合。不過，希爾表示，希望加碼存更多錢以期能更早退休時，夫妻之間就開始常常為錢吵架。

他說，成為「超級省錢族」(super saver)一段時間之後，導致必須接受婚姻諮商。兩人也對理財採取新方式，改採步調較慢的「滑行退休」(Coast FIRE)：一旦存夠了錢，投資組能自動成長到理想的退休水準，就不必一直把腳踩在拼命攢錢的油門上，可以開始「滑行」(coast)。

他說，激進的FIRE策略代表著兩頭都要犧牲，削減支出限制家庭活動，想要盡可能賺更多錢，卻因為工作而沒時間跟家人在一起。

希爾說：「我在孩子生日時出差，我花在工作上的時間，遠遠超過照顧個人健康或跟家人相處。」

妻子建議原本要買房子用來出租的一筆錢，可以讓他拿來創辦副業，做他真正喜歡的事，然後轉型成完整事業。希爾2020年全職創業，如今每年給自己發薪水10萬，每周只工作20到25小時，夫妻淨資產超過100萬元。

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

男入獄卻恐嚇被害人 法官坦言輕判「大錯特錯」 追加15年刑

