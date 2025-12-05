聖地牙哥加大大學生 數學僅小學程度 哪裡出問題？

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
最新分析報告發現，聖地牙哥加州大學大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。圖為聖地牙哥加大普萊斯學生活動中心（UCSD官網）
華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)委員艾莉莎‧芬利(Allysia Finley)11月30日撰文指出，聖地牙哥加州大學(University of California, San Diego，UCSD)在「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)全國公立大學排行榜位居第六，但校方在最新分析報告卻發現，大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能，因此推出一堂針對中小學數學的補修課程。芬利指出，由此可見，加州大學招生過程出現問題，幼稚園到12年級(K-12)公立學校教育需要檢討，「美國新聞與世界報導」的大學排行榜顯然無法真實反映學生程度。

UCSD對於高中數學基本技能的定義是幾何學、代數和代數二。校方在分析調查中還發現一個更糟糕的狀況，2023年裡被要求參加補修課程的學生，數學能力大概只有小學五年級的水準，只有39%學生可以正確地把數字374,518四捨五入到最接近的百位數，這是小學三年級的技能。

統計顯示，參加補修課程的學生中，94%在高中時期完成高階數學課程，例如預備微積分、微積分或統計學，而且在這些課程拿到的平均成績為A-。

基於促進「平等」(equity)的原則，加大董事會(UC Board of Regents)在2020年取消招生過程原本要求標準化考試(SAT)成績的規定。芬利指出，這項決策的真正原因在於，非洲裔與西語裔學生SAT分數較低；招生過程要求學生提交標準化考試成績，容易招來批評人士抨擊學校存有種族差別待遇，加州公投已於1996年禁止種族差別待遇。

芬利指出，為了加強多元化並擴大招生以便爭取更多政府補助，聖地牙哥加大錄取愈來愈多來自低收入家庭、其實資格不符的學生；對於上大學其實沒有足夠準備的學生要花更多時間、籌措更多學貸才能拿到學位，退出難度較高的學科。

學校招生過程對於高中平均學業分數(GPAs)較為重視，可是這項指標卻不可靠，因為分數常被灌水，某些學生甚至一路作弊獲得高分，智慧型手機與人工智慧(AI)科技都讓作弊變得更容易。

芬利指出，大學排行榜未納入標準化考試成績分數，因為聖地牙哥加大不要求提交。

