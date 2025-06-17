售屋成交前夕才知已被偷出租 馬里蘭州屋主花錢趕人

最近有騙徒利用出售中的空屋，上網偽稱自己是房東，騙取租金，最後屋主不得不花錢請房客搬家；圖為馬里蘭州一棟出售中的住宅。(路透)

房價高漲，租金 也水漲船高，竟然有人在網路偽稱自己是房東，詐騙房客付錢租屋，結果真正的屋主事後發現自己房子被陌生人強占，此種亂象愈來愈常見，凸顯居住正義已經是美國社會一大危機。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，馬里蘭州溫莎米爾(Windsor Mill)屋主哈斯克(Mike Haskell)最近花費數萬元翻修房屋出售，結果就在成交前一晚，突然接到買家的來電。

哈斯克表示：「買家告訴我，他們開車經過看到車道停著一輛車，還以為是宣傳售屋的臨時布置，我說，新屋早就布置好，應該沒有人在。」

驚覺不妙的哈斯克隨即驅車前往新屋查看，發現大門門鎖換過，擺在院子裡的售屋招牌也被取走，趕緊打電話給巴爾的摩警局(BCPD)報案，結果令他大失所望；他說：「屋內的人說他們已經住在那裡約一周，他們說有簽約，於是警察就離開。」

涉嫌非法占據哈斯克房子的兩名房客，自稱是透過社群媒體 向女網友支付7500元租金，而且雙方完成簽約程序，租約上清楚寫道：「這是一棟剛翻新的漂亮四臥、兩衛洋房，可惜買家貸款 失敗，但房子仍是一處寧靜的休憩場所。」

哈斯克忿忿不平表示：「帶他們參觀房子的人，明顯就是個無權進屋的女子，據我了解，她目前在巴爾的摩各地專幹這種勾當。」

一般而言，只要房客提出有效租賃協議，承租糾紛往往交由市政當局處理，透過司法途徑可能需要耗費數月甚至數年之久才能解決。

由於兩名房客出示7500元現金收據，眼看這起涉及詐騙的租屋糾紛可能曠日廢時，讓哈斯克徒呼無奈：「他們知道房東是誰，我不太清楚為何警方沒有逮捕她，但是兩位房客的租金已經打水漂，至於我要拿回房子的唯一辦法就是透過民事訴訟。」

房地產權益暨託管專家張艾倫(Alan Chang)指出：「遇到這種情況或許並非賣方可以控制，但房產現狀肯定會影響房屋的成交時間。」因此兩相權宜下，哈斯克決定自掏腰包以3000元代價，讓兩名房客同意交出鑰匙並盡速搬家。