本土出生非西語裔白人最健康 亞裔高齡族20年頭銜首次失去

一項研究顯示，美國非西語裔白人已超越亞裔，成為本土出生的最健康且身障率最低的族群。圖為紐約華埠的兩名亞裔長者。(路透)

老年學期刊(Journals of Gerontology)一項研究顯示，美國非西語裔白人已超越亞裔 ，成為本土出生的最健康族群，而且身障率也最低；這是過去20年來，亞裔高齡族群首次失去最健康族裔的頭銜。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，這項研究是第一份聚焦美國出生亞裔對象健康狀況的報告，對象是50歲以上的成人，並依身障率作為整體健康狀況的指標。

研究作者對於身障的定義為，任何限制成人自理或獨立生活能力的慢性身體或健康狀況，包括在無人協助的情況下用餐、洗澡和購物等。

此研究顯示，各族裔長者的身障率均下降，但在美國出生的亞裔身障率保持不變；研究作者推測，收入不平等是導致身障率停滯的因素之一，近年收入不均對亞裔的影響高於其他族群。

多倫多大學(University of Toronto)社會學助理教授、研究主要作者莉菲亞‧葉(Leafia Ye，音譯)表示：「這項研究顯示，模範少數族裔(model minority)的刻板印象對於美國出生的亞裔長者，就公衛而言，整體理解有誤。」

這項研究分析超過1800萬名50歲以上美國出生成人的健康狀況，其中亞裔的樣本數約11萬6000人。

20年前，僅5.5%的美國出生的亞裔長者難以獨立生活，而白人和非裔 的比例分別為7%和14%。

報告指出，2005年到2022年間，美國出生的非西語裔白人、非裔、西語裔和原住民 ，以及所有外國出生的族群，整體身障率至少下降2%，其中非裔長者的降幅最大，從14%降至10%，但美國出生的亞裔長者中，此比例一直保持在5.5%。

未參與前述研究的的「亞裔高齡服務網」(ASIAAN)研究員曼莎‧米爾扎(Mansha Mirza)表示，「此研究值得注意的點在於，美國出生的亞裔，是健康數據不變的唯一群體」。

米爾札推測，這種趨勢可能是因為在美國出生的亞裔「更容易融入美國的生活方式」，而在外國出生的亞裔則更可能「維持其母國的營養和飲食習慣」。