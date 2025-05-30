獲中招待、娶華妻… Fed官員涉洩密以間諜罪起訴

聯準會華府總部外觀。參議院共和黨團一份報告指出，自2013年起，中國就試圖透過金錢及其他利益，接觸聯準會內部人員以取得機密資訊。(路透)

一名聯準會 (Fed)前任官員竟甘為中國經濟間諜 ，最後遭司法部逮捕並控罪起訴，其幕後轉折不僅只是一個人的選擇，更透露出中國政府近年來對美國的間諜行動，已經從軍事政治層面擴大到經濟金融和商業領域。

據「華爾街 日報」調查，時任聯準會顧問的經濟學家羅傑斯(John Harold Rogers)2013年5月前往上海參加商業論壇，之後收到一名自稱對聯準會感興趣的中國研究生來信。

羅傑斯表示，他當時拒絕對方提出的金錢報酬，但雙方仍保持聯繫，該研究生後來邀請他再次訪問中國，且願意負擔全額費用。

華爾街日報指出，羅傑斯是維吉尼亞大學經濟學博士，1994年加入聯準會擔任經濟專家，後來成為匯率和利率政策的高級顧問。

檢察官指控羅傑斯將敏感資訊交給中國特務；起訴書指出，2017年羅傑斯接受邀請，前往山東財經大學訪問，全程機票食宿等費用都由該研究生支付。期間羅傑斯以授課名義與該研究生在飯店會晤，分享聯準會內部資訊。

羅傑斯行前還寄信給兩名聯準會同事，請他們提供一些赴中期間可使用的資訊，包括聯準會對人民幣的看法。其中一名同事寄給他兩份PDF檔案，當中一份被羅傑斯轉寄給他的中國聯絡人。

檢察官指出，羅傑斯是中國間諜活動的理想目標，因為聯準會的頭銜聽起來很重要，而且他對中國的好感也與日俱增。

大約與此同時，羅傑斯透過一個名為Sky Love的中國婚姻介紹網站認識31歲的上海劉姓彩妝師。兩人2018年在香港結婚，同年稍晚劉女在上海產下一女。

2020年，聯準會內部調查機制對羅傑斯與中國過從甚密提出質疑，最終導致羅傑斯於2021年申請退休，轉往上海復旦大學國際金融學院任教。但羅傑斯被捕之後，復旦大學官網已經刪除所有關於羅傑斯的資料。

今年1月，聯邦調查局逮捕羅傑斯，並在他的公寓裡發現5萬元現金，但羅傑斯的妻子聲稱這筆錢是她的。調查員還在他的iPad上發現一封2018年12月寫給「親愛的中國人民」的信，內容寫道：「我愛你們的善良、慷慨，以及你們謙遜、勤奮、成就非凡的社會。我無條件地愛你，上海。」

羅傑斯否認所有指控。了解他以及他在聯準會工作內容的人士說，羅傑斯對中國的價值有限，因為他無法參與高層決策。

華爾街日報指出，除了網路攻擊以外，北京方面仍繼續使用培養線人等傳統方式來獲取情報，即使這些對象掌握的資訊有限。

參議院共和黨2022年一份報告指出，自2013年起，中國就試圖透過金錢及其他利益，接觸聯準會內部人員以獲得機密資訊。