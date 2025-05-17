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家中堆滿低價品 釀夫妻關係緊張

記者顏伶如／綜合報導
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心理專家指出，對某些人來說，堆積的不是商品，而是情懷，如同個人的延伸。(路透)
心理專家指出，對某些人來說，堆積的不是商品，而是情懷，如同個人的延伸。(路透)

華爾街日報(WSJ)14日報導，低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。

住在加州聖荷西(San Jose)的33歲食品安全研究員羅耶爾(Michael Royer)，連續幾年一直偷偷扔掉妻子的襪子，他扔的不是妻子平日穿的襪子，而是丈母娘從Temu訂的特大號造型襪子。為了不讓老婆發現，他都把要丟的東西藏在其他垃圾底下，已經成功十幾次。

他說，妻子從來不穿這些贈禮襪子，「她從沒注意到襪子不見了」。

49歲健保數據管理公司副理拉莫斯(Sebastian Ramos)表示，從狹小的紐約公寓搬到維吉尼亞州麥克廉(McLean)，原以為住家空間變大，家裡物品堆積的問題將會改善，結果東西不減反增，他從父母家裡搬來收藏多年的G.I. Joe玩偶及漫畫書，妻子則買了大量特價衣服，有些根本永遠不會穿，兩人為了存放空間僵持不下。

倉儲公司Storable在3月調查中發現，60%受訪者坦承，家裡物品堆積如山太過雜亂，因此不好意思讓客人上門；拉莫斯便說，餐廳是唯一足夠整潔可以招待客人的地點。

家庭諮商師韋吉(Marilyn Wedge)指出，對某些夫妻來說，堆積的不是商品，而是情懷，「如果在關係當中出現無力感或覺得被冷落，無意之間就會透過物品開始占領空間」。

「環境心理學期刊」(Journal of Environmental Psychology)刊登2021年研究指出，即使是不會使用的東西，對某些人來說也很難割捨，因為物品已被視同個人延伸。

住在佛羅里達州中部的羅溫(Marc Lowen)與妻子凱莉(Kelly Lowen)幾年前開始把家裡一個抽籤當做「觀察區」(probationary zone)，以決定東西去留，新買的衣服先放在觀察區，等待檢查是否退貨，但某些物品放到忘記或察覺根本沒必要買；每當「觀察區」塞滿時，夫妻就討論哪些東西應該淘汰，有時引發口角。

凱莉曾擅自把羅溫的一條短褲放進準備捐掉的箱子裡，遭到羅溫質疑「怎沒先問我一聲」，兩人最後取得協議：自己的雜亂自己整理，別干預對方的雜亂。

低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉...
低價商品黃金時期讓某些美國消費者花錢不手軟，導致家裡堆積各種「衝動購物」買來的廉價小玩意，夫妻為了清理空間、哪些該留哪些該丟而變得關係緊張。（美聯社）

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