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師生比太高 學前班退學率激增

編譯莊瑞萌／綜合報導
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研究指出，學齡前幼童被學前班退學的比率是其他年紀學習環境的3倍，專家擔憂，如此結果恐怕會導致兒童出現長期學習障礙。(美聯社)
研究指出，學齡前幼童被學前班退學的比率是其他年紀學習環境的3倍，專家擔憂，如此結果恐怕會導致兒童出現長期學習障礙。(美聯社)

最新研究指出，學齡前幼童被學前班退學的比率，是其他年紀學習環境的三倍，專家擔憂，如此結果恐怕會導致兒童出現長期學習障礙。

眾生相雜誌(PEOPLE)報導，內布拉斯加大學(University of Nebraska)早期兒童研究所主任吉利姆(Walter Gilliam)表示，全國各地有數十萬家庭，曾遭遇自己孩子被學前班要求退學的情況。2005年，他發表的研究報告讓大眾首度注意到這個問題。

他的研究顯示，學齡前兒童被學前班開除的比率，是幼稚園到12年級學生遭到開除的三倍。專家警告，如此嚴重的懲罰可能會導致長期學習障礙。因此，之後已有至少18個州制定政策，禁止學前班無正當理由開除兒童，或制定更高退學門檻以減少此類事件，於是讓退學率有所降低。

但是2020年COVID-19疫情爆發後，情況再度惡化。吉利姆表示，「退學率又重新回升。」數據顯示，對於非裔男生和身心障礙兒童來說，情況尤為嚴重。在被多次開除的學齡前兒童中，非裔男孩占約一半，而身心障礙孩童則占近三分之二。

吉利姆指出，造成這種差異的一個重要因素，在於法律規定幼稚園到高中學生必須接受義務教育，而幼學前班則不同。他解釋說，即使在已立法的州，許多私人學前班開除學生也沒有嚴謹的正式程序，通常只是簡單告知家長，「我們認為這裡可能不適合你的孩子，祝你們好運。」

至於應該歸咎於誰？吉利姆認為，「要找到什麼『壞人』都有：是現在的老師素質差嗎？還是體制出問題？或是現在的孩子真的變壞了？」

不過他認為，事實比表面看來更加複雜，但一個預期退學率會偏高的條因素之一，就是班級的師生比，也就是班級的孩子愈多、老師愈少，孩子被開除的機率就越高。另外，教師出現憂鬱症狀，班上學童被開除的機率是一般教師的兩倍。

學前班教師的薪資通常遠低於中小學老師，因此更容易感到壓力和憂鬱。COVID-19疫情更加劇該問題嚴重性。吉利姆指出，在疫情期間，幼兒園教師所承受的壓力「直衝天際」，他建議提供教師和兒童心理健康支持，便能有效將退學率降低一半。

愛達荷州一家學前班，三名教師正在指導幼童練習跳遠。專家指出，學前班的師生比率也是...
愛達荷州一家學前班，三名教師正在指導幼童練習跳遠。專家指出，學前班的師生比率也是影像退學人數的原因之一，孩子愈多、老師愈少，孩子被開除的機率就越高。(美聯社)

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