自動扣款 她被扣2萬元電費 他多付手機費

德州達拉斯一位居民顯示她手機內的電費帳單，高達3100多元，若是設定為自動轉帳，消費者往往會忘記核對帳單。(美聯社)

面對生活中琳瑯滿目的帳單，自動扣繳是個常用的方便功能，能防止人們忘記繳費。然而這有時候也使得人們逐漸忘記查看帳單細項，有人被誤扣2萬元的電費、或是為額外的手機號碼多付費用，因此還是必須固定檢查帳單。

新州 媒體NJ.com報導，新州女士加齊亞諾(Mary Garziano)去年10月底發現她的支票 帳戶出現負數，且透支超過1萬9000元，才發現原來是電力公司PSE&G以自動扣繳收了她2萬422元。

加齊亞諾立即聯絡該公司，一名代表回覆是因為這次帳單估算了7年來的電費，電力公司一直到去年8月才獲得電表讀數，再依此估算電費。由於她的公寓需要自行抄表，加齊亞諾表示她不是房主也無法定期使用電表，加上她是用自動扣繳，因此從未注意到帳單上的任何通知。

PSE&G後來將錢退還到她的銀行帳戶，但表示她仍然欠繳。加齊亞諾拍了一張電表的新照片發送給PSE&G後，對方回應「根據當前電表，PSE&G犯了一個錯誤」，她只欠了140元。「我鬆了口氣，以為事情就這樣結束了。」然而PSE&G測試舊電表確認準確且未計入其他住戶用量後，又打電話向加齊亞諾追繳，只不過金額減少一半至1萬136元，還提出八年繳款計畫，每月將達到105元。加齊亞諾現在仍懷疑電表讀數，但也無可奈何。

另位民眾伯克特(Rich Burkett)也因自動扣繳吃過大虧。他選擇美國電話電報公司(AT&T )的家庭方案，提供他與太太、女兒、伯克特父母的手機號碼。伯克特的父親於去年8月去世後，家人12月決定取消他的手機號碼，打給AT&T後才發現方案內還有一支從未使用過的號碼，但AT&T依舊收費，自2021年2月以來他們每月為這個號碼繳26.99元和其他費用。