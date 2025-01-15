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起床第1件事…馬斯克滑手機 貝佐斯耍廢 查克柏格跑步

編譯俞仲慈／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯早晨不用鬧鐘起床、禁滑手機、輕鬆看報紙，和未婚妻桑契斯(右)喝咖啡。(路透)
亞馬遜創辦人貝佐斯早晨不用鬧鐘起床、禁滑手機、輕鬆看報紙，和未婚妻桑契斯(右)喝咖啡。(路透)

億萬富翁起床後必做之事包括看報紙、喝咖啡、做運動，看似和一般人差不多，不過他們維持有紀律的日常習慣，知道大腦何時最清醒，同時不用一大早就注重生產力、做決策，可以放輕鬆迎接新的一天。

每日郵報(Daily Mail)報導，身價4212億元馬斯克注重睡眠以保持充沛體力，每天早上7時起床而且起床第一件事就是滑手機。

與其他億萬富豪不同，馬斯克通常以甜甜圈當早餐，沒時間也可以不吃，唯獨對早晨洗澡最堅持，此外馬斯克喜歡早晨時光盡量輕鬆，以便迎接忙碌的一天。

身價2335億元的亞馬遜創辦人貝佐斯喜歡在早晨耍廢，不用鬧鐘起床、禁滑手機、輕鬆看報紙，和未婚妻桑契斯(Lauren Sanchez)喝咖啡並與子女們共進早餐，再去健身房鍛鍊30分鐘有氧運動、練習45分鐘舉重。每逢周日，貝佐斯會自己做煎餅當早餐。 

貝佐斯自認每天上午10時大腦最清醒，會選在此時召開重要會議做出重大決定，而非整天處理無關緊要的決策。

Meta創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)起床後習慣先跑步，不過近來改為練習柔道等武術，然後洗澡穿衣準時8時開工，用手機瀏覽臉書(Facebook)等各大社群平台訊息。

查克柏格身價高達2025億元，但是對吃穿要求簡單，每天穿同款衣服、吃冰箱裡最方便的食物，以便全部精力投入重要決策。

Snapchat創辦人兼執行長斯皮格(Evan Spiegel，身價30億元)每天清晨5時起床，檢查電子郵件，享用一杯雙份濃縮咖啡，接下來花45分鐘冥想，然後進行伸展與有氧運動。

早上6時15分洗澡，敷上具提神效果的面膜，然後坐下來與家人共進早餐，順便閱讀華爾街日報(Wall Street Journal)和金融時報(Financial Times)，7時一到就開始工作。

蘋果電腦執行長庫克(Tim Cook，身價23億元)每天凌晨3時45分至4時起床，第一個小時瀏覽來自客戶與員工約700封電子郵件；然後凌晨5時運動一個小時並禁止自己滑手機；運動後洗澡、吃一頓健康早餐包括無糖麥片、杏仁奶、炒蛋白與火雞培根肉。

Snapchat創辦人兼執行長斯皮格每天清晨5時起床後所做的事，包括進行伸展與有...
Snapchat創辦人兼執行長斯皮格每天清晨5時起床後所做的事，包括進行伸展與有氧運動。(路透)

貝佐斯 馬斯克 咖啡

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