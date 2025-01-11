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AI有助身障生學習 怎善用仍有爭議

編譯廖振堯／綜合報導
卡內基學習公司(Carnegie Learning)的LiveHint AI，是第一種可以幫助學習數學的生成式家教機器人。然而教育界尚不確定如何運用如此強大的工具，甚至質疑AI究竟是輔助還是作弊？(美聯社)
卡內基學習公司(Carnegie Learning)的LiveHint AI，是第一種可以幫助學習數學的生成式家教機器人。然而教育界尚不確定如何運用如此強大的工具，甚至質疑AI究竟是輔助還是作弊？(美聯社)

隨著各種人工智慧(AI)輔助程式問世，無數患有視覺、溝通、語言和聽力障礙的學生有望藉此在學習之路跟上腳步，然而教育界尚不確定如何運用如此強大的工具，甚至質疑AI究竟是輔助還是作弊？

美聯社報導，教育部已通知學校必須考慮學生是否需要文字轉語音和替代通訊設備等工具；司法部新規定也要求學校和其他政府實體向殘疾人士提供輔助應用程式和線上內容。國家科學基金會(NSF)正在資助AI研發，其中一家公司國家人工智慧卓越教育研究所(National AI Institute for Exceptional Education)正在開發工具來幫助有言語和語言困難的兒童。

學生可以利用AI將雜亂的想法總結成大綱、濃縮複雜的段落，甚至將莎士比亞著作翻譯成常用英語，電腦生成的聲音可以為視障和閱讀障礙學生朗讀段落，不再機械化且更加自然。

14歲的麥肯琪．吉基森(Makenzie Gilkison)有拼字及閱讀障礙，她小學時「以為自己很笨」，但AI輔助她跟上了同學的腳步。她去年受國家青少年榮譽協會表彰，她將這歸功於客製化的AI聊天機器人、單字預測程式和其他幫助她閱讀的工具，「如果沒有它們，我可能會放棄。」14歲的史奈德(Ben Snyder)最近被診斷出學習障礙，由於寫作和組織方面困難，他需要一個半小時來寫讀書報告大綱，但靠著AI程式他15分鐘內就完成了，不過他也認為使用AI來撰寫整份報告是越界的，「這跟作弊一樣。」

另一個風險是由於AI非常擅長識別模式，它也許能辨識出學生是否有障礙，引導到不太嚴格的學習課程；專家也指出，由AI而非學生本人或家人來披露這些資訊，可能會造成道德困境。

人們擔心如何確保使用AI的學生確實在學習？明尼蘇達州一家輔助設備中心主任桑夫特(Paul Sanft)表示AI可以幫助殘障學生創造公平競爭環境，「肯定會有人以旁門左道使用其中一些工具，這種事總是會發生，但我認為這並不是殘疾人最關心的問題，他們只想做一些以前做不到的事情。」

14歲的麥肯琪·吉基森有拼字及閱讀障礙，她小學時「以為自己很笨」，但AI輔助她跟...
14歲的麥肯琪·吉基森有拼字及閱讀障礙，她小學時「以為自己很笨」，但AI輔助她跟上了同學的腳步。去年還受到國家青少年榮譽協會表彰。(美聯社)

AI 人工智慧 司法部

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