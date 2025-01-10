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美國9機場啟用臉部辨識 通關更快速 可選擇加入或不加入

記者胡玉立／綜合報導
一名海關暨邊境保護局官員正在協助旅客使用人臉辨識系統進行身分驗證，全美有九座機場已開始使用這項技術進行身分驗證。(美聯社)
一名海關暨邊境保護局官員正在協助旅客使用人臉辨識系統進行身分驗證，全美有九座機場已開始使用這項技術進行身分驗證。(美聯社)

全美有九座機場已開始使用人臉辨識技術進行身分驗證，旅客將發現這種新方法的通關速度比其他安檢通道更快。這是聯邦運輸安全管理局(TSA)實現安檢現代化、提高旅客安檢效率的最新一步；接下來，從行李託運到登機區，臉部辨識技術將開始隨處可見。

TSA官員表示，目前搭乘達美航空和聯合航班的旅客已可在符合條件的機場選擇接受臉部辨識技術查驗身分；搭乘美國航空和阿拉斯加航空的旅客，預計在未來幾個月內也可看到該選項。

儘管部分人士對於廣泛使用生物辨識技術仍持保留態度，但Reddit等網路論壇網民對此開玩笑表示，資深飛行員早就在秘密使用TSA的非接觸式ID預檢(PreCheck Touchless ID)，還有人打趣道：「非接觸式ID預檢的第一條規定是：別談論非接觸式預檢。」

TSA表示，非接觸式ID允許符合資格旅客平均6至8秒內通過安檢，標準檢查程序則需18至20秒。非接觸式ID預檢計畫已運行數年，累計已讀取600萬張臉孔。

使用臉部辨識技術接受身分驗證的旅客必須持有護照、航空公司飛行里程常客資料的已知旅客編號，外加TSA預檢會員資格，才能使用該特定安檢通道。

TSA旅客部門經理沃布里奇(Anne Walbridge)表示，使用臉部辨識技術通關計畫，需要旅客的明確同意許可，旅客可選擇加入或不加入。

達美航空於2021年開始使用該技術，領先國內其他業者。該公司機場體驗總經理福布斯(Gregory Forbes)表示，各家航空公司沒有自己的生物識別匹配資料庫，只能依靠政府系統進行身分驗證。

航空公司將在旅客辦理登機手續前或期間，提示旅客選擇使用臉部辨識應用程式。TSA身分管理經理傑森．林(Jason Lim)表示，一旦旅客選擇接受，照片就會載入到其出發機場系統中，當旅客站在指定地點時，就會被拍下照片，再與其預先載入的圖像相比較，進行身分驗證。

聯邦運輸安全管理局表示，非接觸式臉部辨識技術平均6至8秒內就能安檢一名旅客，標準...
聯邦運輸安全管理局表示，非接觸式臉部辨識技術平均6至8秒內就能安檢一名旅客，標準檢查程序則需18至20秒，可望大幅縮短機場安全檢查站的人龍。(美聯社)

臉部辨識 達美航空 護照

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