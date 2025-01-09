早餐怎麼那麼貴 雞蛋、牛肉、咖啡、橙汁飆天價推波助瀾

牛肉價格一直在漲，主因牧場方因應乾旱持續，牧草草原被燒掉，而減少牲口規模。（美聯社）

因為雞蛋 、牛肉等價格長期劇烈波動，其他大宗商品如咖啡 最近大漲，全世界種植地區出現疾病及極端氣候事件，橙汁等作物期貨價格來到創紀錄水準，抵消玉米、大豆及小麥過去一年的市場頹勢；生鮮果菜市場裡，一些主食的價格劇烈上升，三餐中最重要的早餐，價錢要想下跌只怕短期辦不到。

華爾街日報(WSJ)報導，去年11月家庭食品平均開銷同比前年，其漲幅為一年來最大。早餐主食等其他食品的壓力揮之不去，總統當選人川普承諾要讓國人的生鮮果菜開銷減少，只怕難以落實。

農業部 指出，史上最要命的禽流感爆發，去年12月國內蛋雞比11月減少約1000萬隻，雞蛋產業受創慘重。由於供應吃緊，食品加工廠及生鮮果菜碰到大量用蛋的節期而囤貨，蛋價於是創史上最高。

牛肉價格一直在漲，主因牧場方因應乾旱持續，牧草草原被燒掉，而減少牲口規模。農業部指出，牛絞肉價格自2023年伊始上漲約20%。需求穩定但供應受限，讓牛肉價格上揚。工資及設備成本令一些牧場主不願恢復牲口數目；就算開始恢復，也要18到22個月肉牛頭數才跟得上市場需求。

農業部表示，過去一年市售的研磨烘焙咖啡漲價11%，創史上新高，即溶咖啡名列漲最多的食品項目。因為天氣乾旱酷熱，巴西咖啡樹枯死，金融投機者入市，於是高端的阿拉伯咖啡豆期貨價格漲了約一倍。

過去五年，美國超市所售的冷凍濃縮橙汁平均價格上漲約90%，而且沒有回落跡象；柑橘黃龍病讓佛州柳橙樹結果變少，數度創下過去90年收穫最差紀錄。該疾病也讓世界最大柑橘生產國巴西產量減少，另外，嚴重乾旱也讓果實變小、成熟較早，種植者不喜。過去一年橙汁期貨指標價格已跳升約60%，意味投資人認定價格還要漲。

培根、漢堡等豬肉製品價格漲勢相形較小。美國豬肉減少賣到中國，國內供貨增加，故壓縮價格；培根的零售價去年11月同比前一年持平，相形更早兩年跌約6%。