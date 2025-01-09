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去年萬物齊漲？燃油、服裝等6大商品價格不漲反跌

編譯廖振堯／綜合報導
去年家用取暖油的跌幅高達16.8%。圖為一名工人準備為緬因州波特蘭一處民宅輸送取暖油。（美聯社）
去年家用取暖油的跌幅高達16.8%。圖為一名工人準備為緬因州波特蘭一處民宅輸送取暖油。（美聯社）

據勞工統計局2024年1月至11月，日常用品和服務的價格上漲了2.5%，低於2023年的3.1%、2021和2022的6.4%。雖然一度狂飆的通膨在許多人心中留下陰影，但有線電視新聞網(CNN)指出時至今日，有幾類商品價格相對不漲反跌。

1.燃油(家用取暖油)：-16.8%(2024年1至11月跌幅，下同)

這個跌幅對許多阿拉斯加人、東北部居民來說是一大福音，不過下滑是相對的：2022年11月價格創下歷史新高、較新冠疫情前大漲27%，因此仍較疫情前高。

2.汽油：-7.6%

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆升至每桶120元以上，而現在儘管中東局勢緊張、俄烏戰爭持續，美國油價仍徘徊在每桶70元上。這主要是因為全球，尤其是中國等國家的需求疲軟，導致原油價格下跌，供應卻保持強勁。

3.消費性電子產品：-6.7%

美國消費科技協會(CTA)商業情報資深總監科沃斯基(Rick Kowalski)表示，由於規模生產和高度競爭性，科技產品一直是通貨緊縮產品(deflationary products)；CPI的資通產品指數較2020年2月下降逾26%。但CTA最近研究警告，擬議中的關稅恐導致漲價：若成本完全轉嫁給消費者，電視平均漲9%或48元、智慧型手機漲25.8%或213元、筆記型電腦漲45%或357元。

4.二手車和租賃車：-4.6%、-6.7%

新冠疫情擾亂供應鏈後，汽車業生產受影響而產量下滑，連帶導致二手車需求和價格飆升。不過供應鏈恢復正常後，這些價格2023年起便大幅下跌，2024年還在持續。

5.一般商品(服裝、玩具)：男裝-5.2%、女裝-3.7%、玩具-3.1%

2024年的通膨主要是由服務相關成本所驅動，如住房、租金、教育、醫療保健等，商品價格則持續從疫情高點下跌，而跌幅最大的一些類別正是服裝和玩具。

6.食物：冷凍烘焙食品-3.3%、餅乾-2.4%、蔬菜罐頭-2.2%

雖然雞蛋飆漲，但2024年食品價格相對溫和。不過疾病、戰爭、供應鏈混亂、需求激增或其他中斷仍會導致食品價格波動，如近幾個月雞蛋、肉類、咖啡、柳橙汁、乳製品等價格大幅上漲。

去年跌幅最大的商品包括服裝。（路透）
去年跌幅最大的商品包括服裝。（路透）

疫情 油價 供應鏈

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