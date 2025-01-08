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對抗加州州府 前全美最富小鎮因為這個原因瀕臨破產

編譯陳韻涵／綜合報導
波度拉谷鎮曾為全美最富的小鎮，如今卻瀕臨破產，其居民包括「領英」平台共同創辦人霍夫曼。(路透)
波度拉谷鎮曾為全美最富的小鎮，如今卻瀕臨破產，其居民包括「領英」平台共同創辦人霍夫曼。(路透)

加州舊金山附近的波度拉谷鎮(Town of Portola Valley)風景如畫，房價高昂、居民多為矽谷富豪，但這個曾為全美最富的小鎮，如今卻瀕臨破產。

每日郵報(Daily Mail)報導，波度拉谷坐落於舊金山南方約一小時車程之處，居民4500人，包括「領英」(LinkedIn)平台共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)，以及最近退休的Nike執行長杜納霍(John Donahoe)。

房地產網站Redfin數據顯示，這座位於聖克魯斯山脈(Santa Cruz Mountains)東面坡地的小鎮，房價中位數高達835萬元。

波度拉谷的執安工作仰賴聖馬刁郡警局，而最近與警長簽署的新合約金額翻倍，高達210萬元，加上加州民主黨政府要求須提供特定數額的可負擔房屋規定，使得該小鎮的現金迅速耗盡。

當地富人表示，州府的可負擔房屋政策，規定該鎮建造253間低收入房以換取政府資金，但當地住戶對此種住房的需求很小。

當地居民斥資逾100萬元聘請顧問，開會150小時，試圖制定讓州議員和鎮政府都滿意的協議藍圖；部分居民聘請律師，嘗試以法律手段對州法提出挑戰。

鎮長休斯(Craig Hughes)表示，當地人與政府仍處於對峙僵局，逾70%鎮官員已離職，留下來的員工只是勉強苦撐。

鎮政府的現金儲備約有160萬元，但其中大部分被指定用於退休人員福利；當地居民對於現金儲備逐漸減少表示擔憂，市議員佛林(Rebecca Flynn)表示，「州政府根本不理解，他們說『億萬富翁住在這裡，所以他們應該能夠建造各種東西』。」

但佛林指出，實際情況卻是「每當提出新計畫，總有人擔心計畫會影響私人財產，他們自認擁有不可侵犯的權利。」

當地教會領袖史密斯(Mike Smith)則認為，即使在波度拉谷，也有必要興建社會住宅。他說：「我認為，有些人需要放下身段，了解有人需要幫助，而富豪的生活品質並不會因此受影響。」

波度拉谷鎮鎮長休斯表示，逾70%鎮官員已離職，留下來的員工只是勉強苦撐。(取材自...
波度拉谷鎮鎮長休斯表示，逾70%鎮官員已離職，留下來的員工只是勉強苦撐。(取材自領英)

加州 退休 舊金山

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