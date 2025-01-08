退休天堂 南卡這個城市房地產供不應求

默特爾海灘市位於南卡羅來納州的大西洋海岸，每年吸引逾1800萬名遊客造訪。(美聯社)

南卡羅來納州 默特爾海灘市(Myrtle Beach)在2020年到2023年間，成為全美65歲以上人口成長最快的城市，當地房地產 供不應求。

華爾街日報(WSJ)報導，默特爾海灘市位於南卡羅來納州的大西洋海岸，鄰近州界；長60哩的弧形海濱路段被稱作「Grand Strand」，由14個社區組成，規模各異且特色獨具，例如康威(Conway)是古老小鎮，默雷爾港(Murrells Inlet)是漁村，瑟夫賽德海灘(Surfside Beach)則是家庭海灘區。

默特爾海灘市的居民約4萬人，夏季人數則會大幅增加，每年吸引逾1800萬名遊客造訪當地，是個娛樂中心，探尋自用住宅、第二棟房到度假租賃投資人等潛在買家也接踵而至。

此外，默特爾海灘市更是熱門退休天堂，人口普查局數據顯示，2020年到2023年間，默特爾海灘市65歲以上人口成長23%，居全美之冠。

WSJ分析，默特爾海灘市吸引人的特色包括地點絕佳，四季分明且天氣宜人，生活便利且當地氛圍令人放鬆。

默特爾海灘市是紐約市到邁阿密的中點，吸引想住海邊又不想住太南部的人；當地交通便利，默特爾海灘國際機場麻雀雖小、五臟俱全，直飛多個航點。

當地四季分明，氣候卻不極端。國家氣象局(NWS)數據顯示，7月通常最熱，平均氣溫華氏87.6度；1月通常最冷，平均氣溫華氏55.7度。

該區擁有度假勝地的所有便利設施、餐飲、購物、戶外活動，包括海灘和高爾夫球場、音樂會和社區節慶等活動，這些生活機能和氛圍結合南方人好客的個性，相當愜意。

當地房地產火熱，每種類型的買家都能找到適合自己的物件，而當地最貴的公寓去年8月以385萬5000元的價格成交。

不過，默特爾海灘市也面臨與其他城市相同的房屋保險 挑戰，新冠肺炎疫情以來，極端天氣事件及房屋修繕成本節節高升，推升房屋保險價格，選擇則縮水。