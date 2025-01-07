傳墨數百律師將來美 為無證客辯護

在芝加哥移民法院等待出庭的無證移民。社群媒體最近盛傳，墨西哥政府將派遣數百名律師到美國，上法院為移民辯護；但墨西哥當局對此未置可否。(美聯社)

社群媒體上盛傳，墨西哥 將派遣數百名律師到美國，上法院為移民 辯護；但墨西哥當局對此未置可否；移民向來在美國造成政治分裂；川普 趁著邊界局勢令民眾惱火而擊敗賀錦麗，他1月回到白宮後，移民與邊界安全將成為施政首要事務。

新聞周刊(Newsweek)報導，按美國海關及邊境保護局統計，2024會計年度執法人員在美墨邊界遭遇移民案件為213萬例，比2023會計年度的248萬例來得少。

川普在競選時揚言要大規模遞解無證客出境，移民與邊界安全很可能成為他與墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的爭執膠著點。

墨西哥去年12月底宣布一些新措施，想保護住在美國的墨國移民之「人權」，例如新的手機App，可以提醒墨國移民家庭，假如他們遭美國執法人員拘留，最近的領事館在哪裡。該App還打算用在監督法律正當程序、確保通知領事館。

墨西哥外長戴拉佛恩特(Juan Ramón de la Fuente)去年12月27日在記者會上宣布該App，並表示他與329名法律顧問共事，討論現有的法律濟助計畫。

墨西哥政府的新聞稿表示，政府透過在美國的領事館網絡，要依國際法捍衛其公民的人權。一些傾保守派的要人在X社媒平台詮釋墨西哥的聲明，認為這意味該國要派遣律師到美國，話雖如此，新聞稿上並無明確地那麼說。

戴拉佛恩特表示，墨西哥致力於社區接觸計畫，「關鍵的訊息是告訴我們的公民同胞，他們並不孤獨，未來也一樣。」他表示名為「知道你的權利」(Know Your Rights)的計畫旨在防範可能出現的執法光景或其他恫嚇舉動，出現了可以快速因應。

美聯社報導，戴拉佛恩特說，該App估計在1月推出，目前正在測試。

墨西哥政府已開設24小時電話服務中心，回答移民的問題，另稱墨西哥在川普再就任總統之前，要「厚實」領事館人手。

2017年川普第一次總統任期內，墨西哥便開設法律辯護中心，協助覺得自己權利受到威脅的移民。