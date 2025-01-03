我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

移民想念家鄉菜 瓜國超狂快遞遠征1800哩送餐到美

記者顏伶如／綜合報導
瓜地馬拉婦女正在準備當地傳統美食。住在華府地區的瓜地馬拉移民，每當想念家鄉口味，就會僱用查維茲的送餐服務，從瓜地馬拉遠征1800哩將家鄉菜送來美國。(路透)
瓜地馬拉婦女正在準備當地傳統美食。住在華府地區的瓜地馬拉移民，每當想念家鄉口味，就會僱用查維茲的送餐服務，從瓜地馬拉遠征1800哩將家鄉菜送來美國。(路透)

華爾街日報(WSJ)2日報導，36歲的查維茲(Maik Chavez)堪稱全球最盡心盡力的快遞小哥，遠征1800哩從瓜地馬拉為住在美國的客戶送家鄉菜。查維茲經營的送餐服務生意越來越好，嚴格遵守美國海關對於入境物品的規定，持B1/B2簽證進入美國，每趟行程賺取工資不得超過2000元上限。

華府地區住了20年的瑪西安娜‧卡貝拉(Marciana Cabrera)，想念瓜地馬拉的家常菜就找查維茲幫忙，平均一年下單四、五次，聖誕節必定下單，過節時可以一飽口福，吃到來自故鄉的銀鱸(mojarra，又稱莫哈拉魚)等美食。

卡貝拉2024年聖誕節期間下單，隔天包裹就送到華府公寓，包裹重量8.5磅，總共費用113元。

查維茲26日為卡貝拉送包裹的當天總共有44份訂單，13歲兒子凱文(Kelvin)就是助理，父子倆從瓜地馬拉市(Guatemala City)搭乘紅眼班機飛抵華府機場，通過海關之後把貨搬上查維茲表弟前來接機的豐田(Toyota)Corolla轎車，早晨8時不到就展開送貨行程，中午時分已經完成維吉尼亞州的20份訂單，準備轉往馬里蘭州。

報導指出，查維茲的「馬克快遞」(Maik Express)是近年在瓜地馬拉蓬勃發展的送貨產業，服務對象是現居美國的300萬名瓜地馬拉移民。產業崛起主要原因在於瓜地馬拉郵政系統服務品質讓民眾叫苦連天，消費者只好自行設法尋找私人服務選項。

2024年裡，查維茲總共完成38趟送貨之旅，送貨地點包括五個州，每趟出差行程都不到48小時。

查維茲採單一收費制度，每磅貨品收費12元，貨品必須符合美國海關規定：禁止豬肉產品、不能有生鮮蔬菜或水果。有次送貨行程，他總共帶了24罐Gallo啤酒，因為瓜地馬拉移民比較青睞瓜國本地生產的Gallo，不喜歡在墨西哥設廠且專門銷往美國的Gallo。

查維茲是持B1/B2短期商務簽證入境美國，簽證效期到2027年11月。根據簽證規定，每次入境停留時間不能超過五天，每次來美國賺取工資總額不得超過2000元上限。

查維茲說，扣除成本開銷之後，每次入境平均收入約1500元，再繳交瓜地馬拉所得稅。

他表示，這趟聖誕節出差絕大多數下單的都是老顧客，確實依照規定下單，送貨上門時也都有人在家接收包裹。

簽證 聖誕節 華府

上一則

FBI改口：紐奧良恐攻兇手單獨行動 百分之百受IS啟發

下一則

Cybertruck車身抑制爆炸案威力 馬斯克諷：嫌犯挑錯車

延伸閱讀

超狂快遞小哥遠征1800哩 從瓜地馬拉送家鄉菜到華府

超狂快遞小哥遠征1800哩 從瓜地馬拉送家鄉菜到華府
訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋

訛稱曾讀柏克萊 持假學歷入境香港 內地女19萬美元保釋
傳瓜地馬拉向川普示好 願接收遭美驅逐中美洲移民

傳瓜地馬拉向川普示好 願接收遭美驅逐中美洲移民
猶太基本教義派團體被控虐童性侵 瓜地馬拉當局救出160人

猶太基本教義派團體被控虐童性侵 瓜地馬拉當局救出160人

熱門新聞

紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
比利時漫畫家「艾爾吉」筆下的年輕記者丁丁(Tintin)，是歐洲20世紀最受歡迎的漫畫人物之一。(美聯社)

大力水手、丁丁版權到期 2025年起可免費使用

2025-01-01 05:15
連續兩周將有三波寒流來襲，影響達到全國範圍，民眾要注意禦寒。（美聯社）

三波北極寒流來襲 30多州下周探0℉以下

2024-12-30 22:00

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣