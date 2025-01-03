治癌新療法更安全 幹細胞移植漸少

加州「希望之城」醫院的兩名醫生正在研究CAR-T細胞療法。此療法改造患者自身的T細胞，使其能夠識別並攻擊癌細胞。(美聯社)

幾十年來，幹細胞移植一直是治療骨髓瘤、白血症、淋巴瘤等病的主要手術，它可以提高患者的生存機率、甚至痊癒，但過去十年一些病症逐漸減少使用此法(尤其是淋巴瘤)，改以更新、更安全、且通常更有效的免疫或標靶療法。

醫療新聞網站STAT報導，白血病和淋巴瘤協會(Leukemia & Lymphoma Society)主席兼執行長科布(Andy Kolb)表示他手執手術刀以來，就知道病人不接受移植才是最好的，因為它「有毒」。

造血幹細胞移植(hematopoietic stem cell transplants)通常有兩種：自體移植或同種異體移植。自體移植通常用於治療骨髓瘤和各種淋巴瘤，包含大量化療和/或放射線治療，但這同時也會摧殘病人的骨髓，也就是生成造血幹細胞之處，這可能使患者易受感染和其他併發症 。研究員指出由於此療法衝擊太大，1%至3%患者在過程中死於併發症。

同種異體移植則用健康捐贈者的幹細胞，最常用於髓系惡性腫瘤，如急性骨髓性白血病。此法仍用化療，只是通常不如自體移植那麼強烈，風險則是病人的免疫系統有可能排斥並攻擊外來細胞，引發危險甚至致命的併發症。

專家表示近年來自體移植手術數量比同種異體移植大為減少，因為新技術諸如酪胺酸激酶抑制劑(TKI)、雙特異性抗體、CAR-T細胞療法改變了治療方式。CAR-T的成長更為顯著，此療法改造患者自身的T細胞，使其能夠識別並攻擊癌細胞 。