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運動酒吧只播女子賽也能賺錢 亞裔女打出名號

編譯潘勛／綜合報導
阮珍妮的運動酒吧「運動胸罩」開張八個月之後，營業額就超過100萬元，現在也即將在全國授權開分店。（美聯社）
阮珍妮的運動酒吧「運動胸罩」開張八個月之後，營業額就超過100萬元，現在也即將在全國授權開分店。（美聯社）

運動酒吧裡沒人要看女子賽事？俄勒岡州波特蘭市女性運動迷阮珍妮(Jenny Nguyen)僅僅用八個月時間就證明這個觀點錯誤；在女子運動賽事逐漸風行，收視率、到場觀看及贊助迭創紀錄之際，阮珍妮鎖定觀看女子賽事的小眾市場， 創辦一個特別的運動酒吧。

有線電視新聞網(CNN)報導，阮珍妮與女性友人2018年在波特蘭市運動酒吧一個角落，觀看NCAA女子籃球錦標賽冠軍賽，聖母大學最後秒鐘以一顆三分球定勝負，奪得隊史上第一座金盃。阮珍妮 一群人歡呼起來，擊掌慶賀，但酒吧裡20多台其他電視，都在轉播男子籃球及棒球正規賽季比賽。

阮珍妮對此感到沮喪，衝口而出要辦專看女性運動賽事的酒吧。兩年後她開辦「運動胸罩」(Sports Bra)這家咸信為第一個專播女子運動賽事的酒吧；萬事起頭難，很多人勸她別冒險，說「沒人要看女子運動賽事」，而且時值新冠疫情期間，阮珍妮雖是主廚但失業中，也沒創業紀錄，銀行吝於放款。

運動酒吧「運動胸罩」的老闆阮珍妮在店門口向一家庭說明，大學女籃賽進入決賽階段，店...
運動酒吧「運動胸罩」的老闆阮珍妮在店門口向一家庭說明，大學女籃賽進入決賽階段，店內坐滿客人，無法招待更多人。（路透）

於是阮珍妮傾盡自己儲蓄，2022年4月開店。開張八個月之後，運動胸罩的營業額就超過100萬元。這個概念不僅振奮其他創業人士開設自己的女性運動酒吧，運動胸罩也即將成為全國品牌授權企業。

阮珍妮表示，運動酒吧已出現40多年，但感覺上沒多大變化，事實上只為一半左右的男性觀眾所建，女性運動被人忽視。

阮珍妮自己就是女性籃球健將，她常邀同好去其他酒吧看女性籃球，但不幸覺得不受歡迎、被騷擾。她表示創設「運動胸罩」後才發現，很多女性也有類似經驗。女性運動賽事粉絲來到她的酒吧後紛紛對她說，「哇，以前我去運動酒吧，怎麼沒想到這個點子」。

運動胸罩的崛起與成功，時逢女子運動中興，女子曲棍球、籃球、棒球的職業聯盟起飛，現有的聯盟擴張，波特蘭2026年將有自己的WNBA球隊，而且運動員的薪酬正在改善。此外，最重要的是：這些女子賽事皆固定有轉播及收看。

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