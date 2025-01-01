從理髮店到珠寶業 亞裔打破刻板印象走出自己的路

自幼在唐人街長大、現年34歲的梁嘉豪，是12 Pell理髮店的創辦人之一。（美聯社）

年輕亞裔 在商業、政治、網路內容創作、娛樂界等不同領域，日益渴望開闢自我道路、彰顯自我聲音。

12 Pell理髮店位於曼哈頓唐人街小巷內，但活躍於社群媒體，成功吸引紐約市都會區、甚至不少外州居民前來，要求年輕理髮師剪出最「潮」髮型。（美聯社）

美聯社報導，自幼在唐人街長大、現年34歲的12 Pell理髮店創始人梁嘉豪 (Karho Leung，音譯) ，是亞裔青年體現自我的範例之一。梁嘉豪和其他人共同創立的12 Pell理髮店位於曼哈頓唐人街小巷內，這家店活躍於社群媒體，成功吸引紐約市大都會 區、甚至不少外州居民前來找梁嘉豪剪出最「潮」髮型。梁嘉豪說，他想創辦出體現個人風格的企業，「建立個人想要生活的世界，毋須求得他人批准」。

美聯社指出，早幾代亞裔在美國生活逾一個多世紀，他們往往在移民社區小圈圈過活，總被視為外國人；外界對他們的刻板印象可能包括：英語蹩腳、行事被動多疑、常吃奇怪辛辣食物、書呆子很多或數學較強等。

時至今日，亞裔網紅／內容創造者開始有了講述自我故事的空間；過去20年來，亞裔社區的規模、多樣化和地理分布幅員範圍也在急劇增加，甚至足以在時尚界引領風潮，有些人更樂於成為政治、抗議、商業、娛樂和藝術領域先鋒。

梁嘉豪指出，「有趣的是，儘管在我成長過程中確實看到刻板印象，但它從未讓我生出共鳴或覺得自己必須對抗這樣的標籤，我仍然可以走出自己的道路。」

現年56歲的台裔美國作家、記者楊致和（Jeff Yang）花了數十年時間記錄亞裔社區文化；他告訴美聯社，「當年我成長的世界，讓我覺得亞裔故事，包括我能做什麼、我能長成什麼樣子，都是由非亞裔講述。」

但情況已在改變中，全球化讓世界愈變愈小，不同文化相互認識、影響，網路和科技更發揮了強大力量。

現年27歲的賓州南亞裔女性、珠寶公司BySimran創始人阿南德 (Simran Anand)設計珠寶的靈感來自南亞，但根據她身為美國年輕女性的感知進行調整，她能體會前幾代亞裔在日常生活中感受到的文化孤立感；但對她來說，一切不再是「非此即彼」，她認為自己可以「兩者兼備」；「我是美國人，我也是南亞人，不必只能成為其中之一。」