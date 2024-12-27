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史上最大財富轉移潮來襲 上看124兆 更多女性、X世代成新富

編譯潘勛／綜合報導
女性是財富大轉移的最大受益群體之一。（美聯社）
女性是財富大轉移的最大受益群體之一。（美聯社）

市調公司「楚利合夥人」(Cerulli Associates)新報告指出，美國正在發生史上規模最大的「財富大轉移」(Great Wealth Transfer)現象，超過100兆元的家庭財富將傳給配偶或繼承人，雖說最高額的年度轉移還要10或20年才出現，但目前傳給下一代及配偶的金額已達每年2兆5000億元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，過去12年個人財富翻倍，更多財富集中於頂層階級，尤其是年紀較大的嬰兒潮世代人士，財富傳下來的速度也會加快；據估到2048年，傳給家族成員與慈善機構的錢累積至124兆元。

124兆元當中，18兆元會給慈善組織，106兆元傳給家人、繼承人。這些錢大多來自富人，其中約62兆元來自最富裕的2%國人，也就是淨值超過500萬的人。

到了2030年，每年傳承下來的金額會上升到3兆元，2036年來到4兆元，最後成長到每年超過5兆元。

楚利合夥人公司資深財富管理分析師霍頓(Chayce Horton)表示，財富大轉移已在進行；更多女性、X世代與千禧世代將進入新富之列，美國人財富的面貌也會發生數十年來最激烈的改頭換貌，對財富管理、奢侈品、搜藏及慈善事業有龐大影響。

接下來，女性取得的財富占比會增加。楚利公司表示，54兆元會傳給配偶，其中大多是女性。這種「平行轉移」，也就是配偶先繼承財富，後來再傳給往下世代，未來十年會格外明顯。

X世代即將成為未來十年最大受益人，到2034年預計繼承14兆元，2048年以前為39兆元。亦即每年傳下來的2兆5000億元當中，約1兆元是給X世代。

大約在2038年左右，千禧世代將接棒繼承，未來25年收到46兆元；同一時間段，Z世代居次，據估會繼承到15兆元。

NBC News表示，要估計長達數十年的財富繼承，科學成分跟藝術面一樣大。當前資產估值、贈與、捐給慈善、有錢人的壽命及開支速度可能都會變。

楚利2021年對財富大轉移的估計數字，總計為84兆元。過了三年成長近50%，是三股經濟力量驅動所致：通膨、資產價值上漲及財富日益集中。

楚利合夥人公司分析師霍頓表示，美國展開史上最大規模的財富轉移，金額高達124兆元...
楚利合夥人公司分析師霍頓表示，美國展開史上最大規模的財富轉移，金額高達124兆元。（取材自領英）

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