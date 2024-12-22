30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再「健康」

FDA宣布30年來首次修訂健康食品定義，早餐穀物與白麵包不再是「健康」食品。 （路透）

聯邦食品藥物管理局(FDA )30年來首次修訂健康食品定義，把各類食物的糖、鈉、飽和脂肪等含量設上限，從此消費者經常食用的早餐穀物與白麵包不再是「健康」食品。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，19日FDA公布新版膳食指南，將全蔬果類以及冷凍或罐裝蔬果類全列入健康食品，其他如全穀物、乳製品、雞蛋、豆類、扁豆、海鮮、瘦肉、堅果與種子等，只要糖、鹽、飽和脂肪含量符合規定也視為健康食品。 消費者經常食用的早餐穀物不再是「健康」食品。 （路透）

FDA營養劑食品標籤辦公室主任卡瓦諾(Claudine Kavanaugh)指出更新重點在於減少飽和脂肪而非脂肪總攝取量：「科學已經改變，這是30年來首次重新規範膳食指南。」

根據統計，75%國人日常飲食攝取的蔬果量明顯不足，因此FDA也希望消費者今後可以根據新版指南採買食物，食藥局局長卡利夫(Robert Califf)發布新聞稿表示：「讓大眾能夠根據食物的健康標籤，為自己與家人準備簡單且營養的食物。」

麻州 塔夫茨大學(Tufts University)營養與醫學教授兼心臟病 專家莫扎法利安(Dariush Mozaffarian)也盛讚FDA新規範：「這是一項了不起的進步，FDA首次不再依熱量、脂肪、鹽分等負面營養成分來判斷食品，而是根據健康成分來定義食物。」

1994年公布的舊版膳食指南針將有益心臟的酪梨排除在外，還有維生素、鈣、鐵、蛋白質或纖維含量達到每日攝取量至少10%，皆符合健康標準，於是添加大量糖分的果汁，因為維生素C含量充足化身變成「健康食品」，莫扎法利安直言：「助長食品業將垃圾食品美化為健康食品的歪風。」

如今根據新指南，精緻白麵包、含糖量高的乳酪或穀物皆被排除在外，FDA也要求食品業者在2028年配合規定，並計畫推出健康標籤方便消費者選購。

美國心臟協會(American Heart Association)執行長布朗(Nancy Brown)公布聲明表示：「新版膳食指南讓消費者購買食物之際，對『健康』標籤更有信心。」並補充道：「也希望激勵食品業推出具有『健康』標籤的新健康食品。」