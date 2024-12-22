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睡眠呼吸中止有藥醫了 FDA首准禮來減肥藥治療

編譯廖振堯／綜合報導
FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)
FDA在20日核准禮來藥廠生產的減肥藥Zepbound用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)，成為治療該病的第一種藥物。(路透)

禮來(Eli Lilly)藥廠的減肥藥Zepbound已獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准用於治療過重或肥胖成年人，該公司20日宣布FDA批准擴大Zepbound的使用範圍，現可用於治療肥胖成人的阻塞性睡眠呼吸中止症(obstructive sleep apnea，OSA)，使其成為治療該疾病的第一種藥物。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，全美約3900萬名成人受OSA所苦。肥胖會導致呼吸道變窄，若在睡眠期間阻塞過久便是OSA。這時可能因缺氧而醒來，導致睡眠品質不佳，若不及時治療，恐導致糖尿病、心律不整、心臟衰竭、中風、腦損傷等。

目前尚不清楚Zepbound究竟是依靠減輕體重還是活性成分tirzepatide的作用來幫助OSA患者，但FDA基於兩項針對患有肥胖症和中度至重度OSA的兩性試驗後給予批准。

禮來的OSA研究中，服用Zepbound的人體重平均減輕20%左右。北卡州內分泌學家斯普拉特博士(Susan Spratt)表示當OSA患者體重減輕時，症狀通常就會改善，「但正如我們所見，不靠藥物減肥是很難的。」

目前OSA是透過正壓呼吸(PAP)來治療的，最常見的是利用正壓呼吸器(CPAP)，持續將空氣輕輕送入呼吸道以防止塌陷。CPAP效果好且幾乎沒有併發症，價格通常也較便宜，但主要製造商飛利浦偉康(Phillips Respironics)發現其降噪海綿可能分解出微粒並被吸入肺部，於2021年開始召回數百萬台機器，讓患者感到不知所措。

繼今年3月FDA批准諾和諾德(Novo Nordisk)的Wegovy可用於降低心臟病風險後，這次批准又再次支持GLP-1(胰高糖素样肽-1，glucagon-like peptide-1)藥物可改善整體健康並減重。其他GLP-1研究正在進行中，以確定是否有助於預防阿茲海默症、抑制成癮傾向、延緩腎臟疾病。

FDA 心臟病 中風

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