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聯航聖誕專機滿載100兒童 丹佛機場化身「溫暖北極」堆滿禮物

編譯俞仲慈／綜合報導
奇幻專機最後被拖進改裝成北極聖誕村場景的棚廠，聖誕老人、聖誕奶奶以及更多小精靈彷彿從天而降般，搭乘巨型升降梯現身，為孩子們發送聖誕禮物。(美聯社)
奇幻專機最後被拖進改裝成北極聖誕村場景的棚廠，聖誕老人、聖誕奶奶以及更多小精靈彷彿從天而降般，搭乘巨型升降梯現身，為孩子們發送聖誕禮物。(美聯社)

聯合航空(United Airlines)與科羅拉多州慈善機構合作，14日邀請丹佛地區100多名三至十歲兒童(包括多名重症病童)搭乘聖誕奇幻專機，飛往「北極」拜訪聖誕老人，讓孩子們提前度過一個難忘的節日。

聯合航空與科羅拉多州慈善機構合作，14日邀請丹佛地區包括包括多名重症病童在內的1...
聯合航空與科羅拉多州慈善機構合作，14日邀請丹佛地區包括包括多名重症病童在內的100多名三至十歲小朋友搭乘聖誕奇幻專機，飛往「北極」拜訪聖誕老人，讓孩子們提前度過一個難忘的節日。(美聯社)

根據美聯社報導，聯航奇幻專機從丹佛國際機場起飛後，機長宣布目的地是「北極」時，機艙內響起一片歡呼聲，一個個小朋友莫不歡欣鼓舞。

飛行期間機長要求小乘客們關閉機艙窗戶，「因為不能洩露聖誕老人的地址。」(美聯社)
飛行期間機長要求小乘客們關閉機艙窗戶，「因為不能洩露聖誕老人的地址。」(美聯社)

這班奇幻專機機艙內被聖誕飾品妝點得美輪美奐，打扮成小精靈和各式聖誕人物的空服員拿著泡泡槍在走道來回穿梭，並發放零食與果汁，讓孩子們興奮地又喊又叫；飛行期間機長要求小乘客們關閉機艙窗戶，因為不能洩露聖誕老人的地址。

專機在丹佛上空繞行45分鐘後，回到丹佛降落，隨後被拖至聯合航空棚廠。此時偌大的機庫早已被裝飾成北極聖誕村的場景。當機長和空服員帶領小朋友走下扶梯時，聖誕老人、聖誕奶奶以及更多小精靈彷彿從天而降般，搭乘巨型升降梯現身，為孩子們發送聖誕禮物。

聯合航空聖誕奇幻專機機艙內被聖誕飾品妝點得美輪美奐，打扮成小精靈和各式聖誕人物的...
聯合航空聖誕奇幻專機機艙內被聖誕飾品妝點得美輪美奐，打扮成小精靈和各式聖誕人物的空服員拿著泡泡槍在走道來回穿梭，並發放零食與果汁，讓孩子們興奮地又喊又叫。(美聯社)

六歲的博斯利(Bryce Bosley)興奮表示：「北極很有趣，可以玩遊戲、吃東西，所有活動都很有趣。」

本班專機機長齊默爾曼(Bob Zimmermann)也深受感動；他說：「今後一整年我都會想起這趟航行，每當生活艱苦或想要抱怨時，我會想起這群孩子們以及這種充滿快樂與愛的感覺，讓我對生活抱持正面態度。」

聯航年度北極聖誕專機的傳統已超過30年，今年12月5日起在全球13座主要機場：檀香山、華盛頓、休士頓洛杉磯、倫敦、芝加哥、舊金山、東京、克利夫蘭、勞德岱堡、關島、紐華克和丹佛分別推出。

聯合航空丹佛運營副總裁瓊安娜·麥格拉(Jonna McGrath)儘管已搭乘過29趟奇幻專機，依然樂此不疲表示：「讓孩子們有一天的時間放下生活挑戰，為他們的假期帶來魔法與禮物，並成為他們最難忘的一段回憶。」

舊金山 洛杉磯 休士頓

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