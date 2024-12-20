住在商場裡？愈來愈多購物中心流行改建公寓

舊金山市區的Westfield購物中心，由於Nordstrom's百貨公司停業撤出，樓面顯得空空蕩蕩。全美購物商場共有近3400萬平方呎閒置面積，因此興起將閒置賣場改建為公寓住宅的風潮。(美聯社)

為了化解住房危機，建商瞄準各地購物中心閒置空地增建公寓住宅；由於商場住宅生活機能便利，愈來愈多人樂得入住，形成房地產 新趨勢。

據CNBC報導，新冠疫情爆發以來，全美至少有33家商場改建公寓，而且截至2022年1月止，全美已經有192間購物商場投入住房建案，包括加州 、佛羅里達、亞利桑納和德州已有數十件公寓建案正在進行。

儘管許多消費者仍然享受逛街購物的樂趣，但隨著電商平台興起，即便是梅西(Macy's)、JC Penney和Sears等老牌百貨公司的業績也大幅萎縮甚至被迫關門，於是建商瞄準商場閒置店面，規畫新建案。

建商Macerich開發副總裁克努森(Jacob Knudsen)指出：「購物中心變得新鮮有趣，讓大家住進商場，生活、工作、娛樂、用餐統統包辦，絕對是一種新趨勢。」

就連國內最賺錢的購物商場、位於新澤西州 帕拉默斯(Paramus)「威斯特菲德花園州廣場」(Westfield's Garden State Plaza)也推出類似建案，零售管理集團PRCP特殊計畫負責人帕拉(Oscar Parra)強調：「這就是一種訊號，增加附加價值。」

由於全國購物商場仍有近3400萬平方呎閒置面積，加上房地產市場短缺450萬棟房屋，克努森認為：「購物中心是個機會，是個尋找建地並鎖定特定客戶，吸引消費者走入購物中心的機會。」

位於羅德島州普洛維登斯(Providence)、全國最古老的室內購物中心The Arcade自2000年代末閒置，隨後建商將二、三樓改建為48間公寓，33歲住戶艾美·海尼恩(Amy Henion)入住兩年以來相當滿意：「如果住在郊區，絕對無法享受到這種便利性，如果要剪頭髮，直接走下樓；如果想吃午飯也不用離開商場，就算外面天氣惡劣也沒關係。」