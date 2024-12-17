SpaceX太空任務期間傳停電 失去地面控制1小時

圖為SpaceX在佛羅里達州發射場。(路透)

3名知情人士透露，企業家馬斯克旗下SpaceX 的加州工廠9月發生停電，導致任務期間失去地面控制至少一個小時。當時任務包括史上首趟民間太空漫步。

路透社報導，SpaceX為期5天的「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，重頭戲是在距離地表700公里處進行約20分鐘太空漫步，4名太空人分別是創立電子支付公司Shift4的富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、擔任任務飛行員的退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet），以及SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與梅農（Anna Menon）。

馬斯克（Elon Musk）的長期合作夥伴艾薩克曼近日獲總統當選人川普延攬，將出任國家航空暨太空總署（NASA ）署長。

這些人士說，相關消息先前未經披露，電力中斷意味SpaceX任務控制中心暫時無法指揮在軌道中的乘龍號（Crew Dragon）太空船。在停電期間，這艘載有艾薩克曼等人的太空船安全無虞，且能透過SpaceX的星鏈（ Starlink）衛星網絡與地面保持通訊。

消息人士對記者說：「失去指揮和控制是件大事。地面有操作人員的目的在於一旦出了事情，能迅速做出反應。」

SpaceX和馬斯克並未回應路透社對這起事件的提問。

這場停電引發各界質疑民間太空公司披露事故的做法，以及利益衝突是否會損害NASA和監管機構權衡其重要性的能力，與此同時，包括馬斯克和艾薩克曼等航太產業關鍵人物正準備擔任要職。

除了艾薩克曼將出任NASA署長，馬斯克也將領導一個新的政府效率委員會，兩人可能對監管及與SpaceX等民間太空業者交易的機構擁有重大影響力。

路透社無法確定SpaceX是否向審批太空發射許可的美國聯邦航空總署（FAA）通報停電狀況。另一名知情人士說，SpaceX確實通知了NASA，特別是因為幾週後，NASA太空人將在任務期間使用同類型太空船。這名消息人士說，SpaceX告訴NASA，已迅速解決問題，未來執行任務時不會出現問題。

NASA官員表示，由於這個機構與SpaceX合作頻繁，他們就其任務與SpaceX保持密切聯繫。

聯邦航空總署在給路透社的聲明中，並未回應是否收到相關事件通知，稱其「對一般太空活動和商業載人太空飛行沒有監督權」。

目前，民間太空任務的安全標準不受美國法律監管，而國會2004年批准了一項暫停令，私人業者毋須披露在軌道發生的事故。這項禁令目的在於保護競爭激烈的太空產業商業利益，並由國會定期更新，但受到一些專家批評，因為這限制了監管機構調查可能影響整個產業安全和操作性問題的能力。

知情人士告訴路透社，9月的停電是由於加州豪松市（Hawthorne）SpaceX工廠頂部的冷卻系統洩漏，導致用電過載，使得任務總部電力中斷，地面操作人員無法向太空船發送指令或執行相關控制。

路透社無法確定停電的確切時間或持續時間。兩名知情人士表示，事情發生在9月12日太空漫步之前的某個時間點，且至少過了一個小時才恢復供電。他們說，如果任務控制中心保持離線狀態，訓練有素的太空人就會自行操控太空船。