小費收入少 餐廳員工靠加薪勉強維生

餐廳員工收到的小費只能勉強跟上通貨膨脹，要靠工資調高才能生存。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，雖然許多消費者對於小費 氾濫抱怨頻頻，實際上餐廳員工收到的小費卻只能勉強跟上通貨膨脹，因為客人給的小費愈來愈少，許多服務生、碗碟收拾工靠著工資調高才能生存。

薪資處理數據公司ADP根據近全國各地10萬名靠小費為生的餐廳全職員工薪水支票進行分析，最新報告指出，2020年1月到2024年9月間，還沒有計算小費之前的底薪(base wages)，成長幅度高達66%，但同期之間的小費，增加幅度則只有23%。

統計顯示，今年9月間，餐廳員工底薪加上小費的時薪中位數為23.88元，比2020年1月相比成長28%。消費者物價在同期之間上漲22%，餐廳員工整體收入成長勉強可以超越通膨約6%，如果只計算小費收入，成長幅度僅比通膨超出1%。

薪資處理機構Toast同樣也同日公布報告指出，全職餐廳員工小費收入從今年6月以來成長不多，今年9月小費收入平均每小時21.48元，比一年之前同期只增加0.58元。然而，把通膨納入計算之後，小費收入平均每小時比一年前減少0.07元。

ADP首席經濟學家妮拉‧理查森(Nela Richardson)分析，餐廳員工薪資成長與新冠疫情 有密切關聯，許多餐廳業者在疫情之後重新開門做生意時，提高工資以吸引員工回到工作崗位，工資一旦調漲就很難降回。

她說，許多餐飲業員工對於爭取底薪調漲較為積極，因為這些勞工 在交涉過程中握有較多談判籌碼。

ADP報告指出，目前餐廳勞工收入當中，約有57%來自小費，雖然占比頗高，但比2020年1月的65%減少。報導指出，這股趨勢有助於促進小費是否免繳所得稅的輿論討論；今年選舉期間，小費免徵個人所得稅的提議獲得兩黨候選人支持，但最低工資是否調漲則各界看法不同。

疫情以來，變相收小費的「小費通膨」(tipflation)遭到消費者詬病。