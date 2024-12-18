我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

小費收入少 餐廳員工靠加薪勉強維生

記者顏伶如／綜合報導
餐廳員工收到的小費只能勉強跟上通貨膨脹，要靠工資調高才能生存。(美聯社)
餐廳員工收到的小費只能勉強跟上通貨膨脹，要靠工資調高才能生存。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，雖然許多消費者對於小費氾濫抱怨頻頻，實際上餐廳員工收到的小費卻只能勉強跟上通貨膨脹，因為客人給的小費愈來愈少，許多服務生、碗碟收拾工靠著工資調高才能生存。

薪資處理數據公司ADP根據近全國各地10萬名靠小費為生的餐廳全職員工薪水支票進行分析，最新報告指出，2020年1月到2024年9月間，還沒有計算小費之前的底薪(base wages)，成長幅度高達66%，但同期之間的小費，增加幅度則只有23%。

統計顯示，今年9月間，餐廳員工底薪加上小費的時薪中位數為23.88元，比2020年1月相比成長28%。消費者物價在同期之間上漲22%，餐廳員工整體收入成長勉強可以超越通膨約6%，如果只計算小費收入，成長幅度僅比通膨超出1%。

薪資處理機構Toast同樣也同日公布報告指出，全職餐廳員工小費收入從今年6月以來成長不多，今年9月小費收入平均每小時21.48元，比一年之前同期只增加0.58元。然而，把通膨納入計算之後，小費收入平均每小時比一年前減少0.07元。

ADP首席經濟學家妮拉‧理查森(Nela Richardson)分析，餐廳員工薪資成長與新冠疫情有密切關聯，許多餐廳業者在疫情之後重新開門做生意時，提高工資以吸引員工回到工作崗位，工資一旦調漲就很難降回。

她說，許多餐飲業員工對於爭取底薪調漲較為積極，因為這些勞工在交涉過程中握有較多談判籌碼。

ADP報告指出，目前餐廳勞工收入當中，約有57%來自小費，雖然占比頗高，但比2020年1月的65%減少。報導指出，這股趨勢有助於促進小費是否免繳所得稅的輿論討論；今年選舉期間，小費免徵個人所得稅的提議獲得兩黨候選人支持，但最低工資是否調漲則各界看法不同。

疫情以來，變相收小費的「小費通膨」(tipflation)遭到消費者詬病。

國家廣播公司報導指出，至少從今夏開始，消費者已經開始減少給餐廳服務生、理髮師以及司機的小費金額。

許多餐廳業者在疫情之後重新開門做生意時，提高工資以吸引員工回到工作崗位。(路透)
許多餐廳業者在疫情之後重新開門做生意時，提高工資以吸引員工回到工作崗位。(路透)

小費 疫情 勞工

上一則

年底小費表感謝 給多少才恰當？

下一則

小費文化變了 逾2/3持負面看法 不喜乾洗店等也索小費

延伸閱讀

內含費用多 速食外送並不經濟實惠

內含費用多 速食外送並不經濟實惠
紐約客談／美國底層華人勞工也開始「捲」起來

紐約客談／美國底層華人勞工也開始「捲」起來
ECB總裁拉加德：若通膨繼續下降 將進一步降息

ECB總裁拉加德：若通膨繼續下降 將進一步降息
汽車保費5年上漲51% 成通膨居高不下主要推手

汽車保費5年上漲51% 成通膨居高不下主要推手

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人

黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券