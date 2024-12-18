年底小費表感謝 給多少才恰當？

有些市府人員被禁止收小費或禮物，其他地區如果沒有這項限制，每人可給小費10至25元。(美聯社)

聖誕節 和新年假期就要到了，很多人打算對一年來提供服務的人給小費 以表感謝；究竟該給多少才恰當？禮儀專家和消費者心目中各有一把尺，但是依服務性質不同，每人小費約20到50元不等，公寓門房等人員可能上看100元。

金融資訊網站Bankrate於11 月初對全美2300多名成人進行調查，發現今年想慷慨送禮的消費者增加了。

Bankrate資深行業分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，假如財力不足以逢人給小費，可挑重點送禮。

Bankrate列出六大類服務人員的節日小費金額中間值，分別是管家50元、托兒服務人員50元、園藝人員／園丁／除雪工人30元、老師25元、郵差20元、垃圾工20元。

今年打算給小費的人所占比率比2021年多。

有管家、托兒服務提供者或教師的人當中，打算給小費的比率過半，高於四年前的近40%；針對垃圾工，約四分之一受訪者打算給小費；針對郵差，約三分之一受訪者計畫給小費。

Bankrate調查顯示，20多歲至40歲出頭的Z世代和千禧世代比老一輩更經常且慷慨給假期小費。

國際禮儀專家戈茨曼(Diane Gottsman)提供年度節日小費指南，各類服務人員的小費行情大致如下：

垃圾工：有些市府人員被禁止收小費或禮物，如果沒有這項限制，每人可給小費10至25元。

郵差：聯邦規定，郵政服務工作人員不得收現金，但可接受不超過20元的禮物。

包裹投遞員：優比速(UPS)司機可接受小禮物，聯邦快遞(FedEx)司機可接受價格不超過75元的禮物，但不能是現金或禮卡。

普通雜工 ：20至100元。

大樓門房 ：20至100元。

房東或大樓經理：至少50元。

管家：一天或一周等值服務費，依服務頻率而定。

草坪維護人員或泳池清潔工 ：一周等值服務費。

髮型師、美甲師、私人教練或按摩治療師：單次服務費等值的禮卡或小費。

定期褓姆：一晚薪酬等值現金或禮卡。

長期褓姆：一周到一個月薪水等值禮金外加孩子送的一份禮物。

孩子的老師：小額禮券如咖啡 店禮券或全班合送禮物。

兒童公車司機 ：每人20元。

定期遛狗：一天或一周服務等值小費或禮物。