我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

年底小費表感謝 給多少才恰當？

編譯周芳苑／綜合報導
有些市府人員被禁止收小費或禮物，其他地區如果沒有這項限制，每人可給小費10至25元。(美聯社)
有些市府人員被禁止收小費或禮物，其他地區如果沒有這項限制，每人可給小費10至25元。(美聯社)

聖誕節和新年假期就要到了，很多人打算對一年來提供服務的人給小費以表感謝；究竟該給多少才恰當？禮儀專家和消費者心目中各有一把尺，但是依服務性質不同，每人小費約20到50元不等，公寓門房等人員可能上看100元。

金融資訊網站Bankrate於11 月初對全美2300多名成人進行調查，發現今年想慷慨送禮的消費者增加了。

Bankrate資深行業分析師羅斯曼(Ted Rossman)說，假如財力不足以逢人給小費，可挑重點送禮。

Bankrate列出六大類服務人員的節日小費金額中間值，分別是管家50元、托兒服務人員50元、園藝人員／園丁／除雪工人30元、老師25元、郵差20元、垃圾工20元。

今年打算給小費的人所占比率比2021年多。

有管家、托兒服務提供者或教師的人當中，打算給小費的比率過半，高於四年前的近40%；針對垃圾工，約四分之一受訪者打算給小費；針對郵差，約三分之一受訪者計畫給小費。

Bankrate調查顯示，20多歲至40歲出頭的Z世代和千禧世代比老一輩更經常且慷慨給假期小費。

國際禮儀專家戈茨曼(Diane Gottsman)提供年度節日小費指南，各類服務人員的小費行情大致如下：

垃圾工：有些市府人員被禁止收小費或禮物，如果沒有這項限制，每人可給小費10至25元。

郵差：聯邦規定，郵政服務工作人員不得收現金，但可接受不超過20元的禮物。

包裹投遞員：優比速(UPS)司機可接受小禮物，聯邦快遞(FedEx)司機可接受價格不超過75元的禮物，但不能是現金或禮卡。

普通雜工 ：20至100元。

大樓門房 ：20至100元。

房東或大樓經理：至少50元。

管家：一天或一周等值服務費，依服務頻率而定。

草坪維護人員或泳池清潔工 ：一周等值服務費。

髮型師、美甲師、私人教練或按摩治療師：單次服務費等值的禮卡或小費。

定期褓姆：一晚薪酬等值現金或禮卡。

長期褓姆：一周到一個月薪水等值禮金外加孩子送的一份禮物。

孩子的老師：小額禮券如咖啡店禮券或全班合送禮物。

兒童公車司機 ：每人20元。

定期遛狗：一天或一周服務等值小費或禮物。

送報員：10至30元。

年底可對提供服務的人給小費以表感謝。圖為紐約市公寓大樓的門房在鏟雪。(路透)
年底可對提供服務的人給小費以表感謝。圖為紐約市公寓大樓的門房在鏟雪。(路透)
節日服務人員小費指南
節日服務人員小費指南

小費 聖誕節 咖啡

上一則

善款60億 網飛哈斯汀、前紐約市長彭博、退休教授高特斯曼捐半數

下一則

小費收入少 餐廳員工靠加薪勉強維生

延伸閱讀

內含費用多 速食外送並不經濟實惠

內含費用多 速食外送並不經濟實惠
紐約客談／美國底層華人勞工也開始「捲」起來

紐約客談／美國底層華人勞工也開始「捲」起來
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
伊州、庫郡最低時薪 新年漲至15元 小費員工提高到9元

伊州、庫郡最低時薪 新年漲至15元 小費員工提高到9元

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人

黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券