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最大規模滅絕 阿拉斯加海鴉半數死亡 殺手指向海洋熱浪

編譯盧炯燊／綜合報導
保育人員正將檢查過的海鴉野放回安克拉治附近的海灣。近10年來，阿拉斯加州已有大約400萬隻海鴉因海洋熱浪而死亡，這是有紀錄以來，最大規模的單一野生鳥類或哺乳動物物種滅絕事件。(美聯社)
保育人員正將檢查過的海鴉野放回安克拉治附近的海灣。近10年來，阿拉斯加州已有大約400萬隻海鴉因海洋熱浪而死亡，這是有紀錄以來，最大規模的單一野生鳥類或哺乳動物物種滅絕事件。(美聯社)

阿拉斯加州的海鴉(common murre)數量占全球的25%，但科學家發現該州已有大約一半海鴉(約400萬隻)因海洋熱浪而死亡，這是有紀錄以來，最大規模的單一野生鳥類或哺乳動物物種滅絕事件。

在2015及2016年，美國西岸從加州到阿拉斯加有近10萬隻海鴉屍體被沖上海岸。從那時起，科學家一直在研究這些鳥類，以及東北太平洋其他大量物種突然死亡或消失的原因，結果發現罪魁是破紀錄的海洋熱浪，即後來被稱為「斑點」(The Blob)的大量溫水所引致。

早在2013年，這股被稱為「The Blob」的巨大海洋熱浪在阿拉斯加海岸外形成，很快就沿著北美太平洋海岸向南延伸到墨西哥。它持續的時間比任何人預期的都要長得多，結果摧毀了漁業，引發了有毒的藻類大量繁殖，擾亂了海底森林，使大量海鳥失去了食物，海鴉只是其中一個受影響物種。

有關研究結果12日在「科學」(Science)期刊發表，負責研究的阿拉斯加海洋國家野生動物保護區野生動物監督生物學家雷納 (Heather Renner)指出，實際情況比想像的還要糟糕。

有關研究最讓人深省的，就是劇減了的海鴉的數字並沒有反彈。雷納表示，如果覓食條件良好的話還有希望，否則八年後，海鴉再沒有任何增加的可能，只會進一步減少。

值得注意的是，雖然多個物種受到太平洋海洋熱浪的打擊，但並非所有物種都會下降，這表明海洋變化在食物鏈中造成了一個「拐點」(pinch point)。

美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的海洋學者積科斯(Michael Jacox)表示，「我們需要更密切地關注海底，那裡生活著一些最有價值的物種，可以經歷與表面完全不同的熱浪。」

他又說，燃燒化石燃料正在把海洋生態系統推向極限，由於地球上的海洋已吸收了全球變暖造成大約90%的多餘熱量，像The Blob這樣的海洋熱浪，發生的機率增加了20倍。

熱浪 阿拉斯加州 墨西哥

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