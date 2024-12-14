研究：每周吃黑巧克力 可降低第二型糖尿病風險

黑巧克力的可可含量較高，具抗氧化作用的多酚和黃酮成分也比其他巧克力多好幾倍。(美聯社)

大型研究發現，黑巧克力可降低第二型糖尿病風險，原因可能與其新陳代謝作用，和降低發炎、提升胰島素敏感度的成分有關。

這項研究的重點是：牛奶 巧克力和糖分較高的的巧克力不會降低罹患後天性糖尿病的風險，因它促進新陳代謝的作用，和所含植物成分，不如黑巧克力。

這篇月初發表於英國醫學期刊的報告，根據追蹤19.2萬名美國人30幾年所得的資料，包含經常回答飲食、健康、體重、運動、生活習慣等問題的護理、醫生和健康專業人員的觀察，進行分析。

研究人員衡量了年紀、運動量等因素後，發現每周吃至少5盎司或5份黑巧克力的人，比很少吃或從不吃黑巧克力的人，患第二型糖尿病的機率小21%。每周吃1盎司黑巧克力，罹患此病的風險低3%。對男性和70歲以下的人，效果尤其明顯。

牛奶巧克力就沒有新陳代謝的健康好處，研究過程還發現，常吃牛奶巧克力的人，即使不屬肥胖體格，體重也很容易增加。

黑巧克力和牛奶巧克力都富含脂肪，糖分也不少，不過牛奶巧克力的糖分通常較高。黑巧克力的可可含量較高， 多酚(polyphenols)，尤其是其中的黃酮(flavonoids)成分比其他巧克力多好幾倍。水果、蔬菜、茶和咖啡 就含有抗氧化作用的多酚和黃酮。

多項研究顯示，黃酮可以提高身體對胰島素的反應能力，分解糖分，保護beta細胞(胰臟製造、釋放胰島素的細胞)，因此有防範第二型糖尿病的功效。也有研究發現，黃酮可降低心臟病 和高血壓的風險。

本研究報告的領銜作者、哈佛公衛學院營養系博士生劉彬凱(Binkai Liu，譯音)說，大致而言，隨機臨床對照試驗結果顯示，多酚對糖尿病的生物標記有益，「這是很確定的事。」

研究團隊提醒大家，本研究結論僅顯示黑巧克力和糖尿病風險之間有相對關係，不是因果關係，不要「過度解讀」此結論。

而相對關係，或另有原因，例如，吃黑巧克力的人，可能比吃牛奶巧克力的人更具健康意識，也因此吃更多水果和蔬菜，以致三餐飲食都較健康。