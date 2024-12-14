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研究：每周吃黑巧克力 可降低第二型糖尿病風險

記者張聲肇／綜合報導
黑巧克力的可可含量較高，具抗氧化作用的多酚和黃酮成分也比其他巧克力多好幾倍。(美聯社)
黑巧克力的可可含量較高，具抗氧化作用的多酚和黃酮成分也比其他巧克力多好幾倍。(美聯社)

大型研究發現，黑巧克力可降低第二型糖尿病風險，原因可能與其新陳代謝作用，和降低發炎、提升胰島素敏感度的成分有關。

這項研究的重點是：牛奶巧克力和糖分較高的的巧克力不會降低罹患後天性糖尿病的風險，因它促進新陳代謝的作用，和所含植物成分，不如黑巧克力。

這篇月初發表於英國醫學期刊的報告，根據追蹤19.2萬名美國人30幾年所得的資料，包含經常回答飲食、健康、體重、運動、生活習慣等問題的護理、醫生和健康專業人員的觀察，進行分析。

研究人員衡量了年紀、運動量等因素後，發現每周吃至少5盎司或5份黑巧克力的人，比很少吃或從不吃黑巧克力的人，患第二型糖尿病的機率小21%。每周吃1盎司黑巧克力，罹患此病的風險低3%。對男性和70歲以下的人，效果尤其明顯。

牛奶巧克力就沒有新陳代謝的健康好處，研究過程還發現，常吃牛奶巧克力的人，即使不屬肥胖體格，體重也很容易增加。

黑巧克力和牛奶巧克力都富含脂肪，糖分也不少，不過牛奶巧克力的糖分通常較高。黑巧克力的可可含量較高， 多酚(polyphenols)，尤其是其中的黃酮(flavonoids)成分比其他巧克力多好幾倍。水果、蔬菜、茶和咖啡就含有抗氧化作用的多酚和黃酮。

多項研究顯示，黃酮可以提高身體對胰島素的反應能力，分解糖分，保護beta細胞(胰臟製造、釋放胰島素的細胞)，因此有防範第二型糖尿病的功效。也有研究發現，黃酮可降低心臟病和高血壓的風險。

本研究報告的領銜作者、哈佛公衛學院營養系博士生劉彬凱(Binkai Liu，譯音)說，大致而言，隨機臨床對照試驗結果顯示，多酚對糖尿病的生物標記有益，「這是很確定的事。」

研究團隊提醒大家，本研究結論僅顯示黑巧克力和糖尿病風險之間有相對關係，不是因果關係，不要「過度解讀」此結論。

而相對關係，或另有原因，例如，吃黑巧克力的人，可能比吃牛奶巧克力的人更具健康意識，也因此吃更多水果和蔬菜，以致三餐飲食都較健康。

研究發現，黑巧克力可降低第二型糖尿病風險，原因可能與其新陳代謝作用，和降低發炎、...
研究發現，黑巧克力可降低第二型糖尿病風險，原因可能與其新陳代謝作用，和降低發炎、提升胰島素敏感度的成分有關。(美聯社)

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