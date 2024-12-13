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抵擋不了寒流 數百隻海龜凍僵、擱淺鱈魚角灣 送進動物醫院

編譯俞仲慈／綜合報導
一隻肯氏龜游在新英格蘭水族館的水槽。（美聯社）
一隻肯氏龜游在新英格蘭水族館的水槽。（美聯社）

隨著全球暖化導致新英格蘭有豐富浮游生物的海水布滿讓海龜死亡的陷阱，過去20年被困的海龜暴增，使得一家專門照護瀕臨絕種海龜的動物醫院非常忙碌。

波士頓「新英格蘭水族館」(New England Aquarium)救援暨康復主任甘迺迪(Adam Kennedy)表示，海龜在海水溫暖時進入新英格蘭海域，例如麻州鱈魚角灣（Cape Cod Bay），但當溫度降低時，卻無法逃出鉤狀半島游向南方。該水族館在昆西市（Quincy）經營一家海龜醫院。

最近寒流襲擊東北部地區，麻州鱈魚角海灘出現200多隻不堪低溫而被凍僵的海龜，因為失溫性命垂危，緊急送往水族館搶救。甘迺迪說，氣候變遷使得大量海龜來到新英格蘭水域，以往並沒有那麼多，「隨著風力增強與氣溫驟降，自上周開始有更多海龜被送進醫院接受治療。」。

水族館附屬海龜醫院獸醫梅麗莎·喬布隆(Melissa Joblon)也證實，截至目前為止，已經救治超過257隻海龜，絕大多數屬於極度瀕危的「肯氏龜」(Kemp's ridley turtles)，症狀包括肺炎、脫水、敗血症以及外傷。

報導指出，數百隻凍僵的海龜擱淺在鱈魚角海灘已是當地秋季和初冬的常見現象，由於海水溫度和風勢急速變化，導致海龜受困於鱈魚角灣鉤狀區域，無法覓食、甚至生病。 甘迺迪預期，今年救援的海龜會升到至少400隻，而在2010年，只有40隻。

水族館表示，許多海龜因為病狀嚴重，需要數周甚至數月時間治療才能重返大海，而且也非鱈魚角當地唯一受害的海洋生物；與「今日美國報」同在甘奈特報業集團下的「鱈魚角時報」(Cape Cod Times)指出，過去數年來，海豚、海豹與鯨魚等海洋哺乳類動物擱淺數量急劇增加。

另外麻州「奧杜邦韋爾弗利特灣野生動物保護區」(Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary)工作人員與志工也持續在鱈魚角沿岸海灘巡視，尋找被凍僵的海龜，再送往海龜醫院接受治療。

生物學家瑪歌．麥登為獲救的海龜輸液。（美聯社）
生物學家瑪歌．麥登為獲救的海龜輸液。（美聯社）

新英格蘭 麻州 氣候變遷

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