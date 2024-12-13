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帝王蝶愈來愈少 明年底列受威脅物種名單

編譯尤寶琪／綜合報導
一隻帝王蝶停在加州Monarch Grove保護區的一片葉子上。（美聯社）
一隻帝王蝶停在加州Monarch Grove保護區的一片葉子上。（美聯社）

野生動物官員10日宣布，要將聯邦保護範圍擴大到帝王蝶(monarch butterflies)；在此之前，環保人士已經警告多年，稱帝王蝶的數量正在減少，這種受歡迎的傳粉媒介可能無法在氣候變遷中生存下來。

經過公眾評議期後，美國魚類與野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)計畫在2025年年底前，將帝王蝶列入受威脅物種(threatened species list)名單中。

魚類及野生動物保護局局長瑪莎．威廉斯(Martha Williams)在新聞稿中表示：「代表性的帝王蝶在整個北美地區都受到珍視，其迷人的生命周期吸引著無數兒童和成人。儘管牠非常很脆弱，但也非常有韌性，就像自然界的許多東西一樣，只要我們給牠們一個機會。」

大批帝王蝶飛過墨西哥欽瓜山蝴蝶保護區。（路透）
大批帝王蝶飛過墨西哥欽瓜山蝴蝶保護區。（路透）

「瀕危物種法」(Endangered Species Act)能為被野生動物服務機構列為瀕危或受威脅的物種，提供大範圍的保護；根據該法，進口、出口、擁有、運輸或殺死瀕危物種都是違法的；不過受威脅物種清單允許某種程度的例外情況。

以帝王蝶而言，名列清單後，通常就會禁止任何人殺死或運輸帝王蝶；但民眾和農民可繼續從自家花園、後院和田野中，清除帝王蝶毛毛蟲的主要食物來源乳草(milkweed)，不過禁止對土地進行會導致該物種永遠無法使用的改變；民眾可以運輸少於250隻帝王蝶，並可以繼續將它們用於教育目的。

野生動物保護局中西部地區助理總監諾德斯特羅姆(Lori Nordstrom)表示：「我們希望人們繼續在家中飼養毛毛蟲和帝王蝶，並將牠們用於教育。」

這項提議還將會指定加州七個沿海郡的4395英畝(約2500個足球場大)土地，作為帝王蝶重要棲息地，因為洛磯山脈(Rocky Mountains)以西的帝王蝶，會遷徙到這些地區過冬。指定地區內將禁止聯邦機構摧毀或改變棲息地，雖然不禁止所有開發，但需要聯邦許可或專案許可的土地所有者，在開發前必須先與野生動物保育局合作，以減輕損害。

來自加拿大的帝王蝶飛往墨西哥途中，在克利夫蘭的溫蒂公園休息。（美聯社）
來自加拿大的帝王蝶飛往墨西哥途中，在克利夫蘭的溫蒂公園休息。（美聯社）

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