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熱愛工作?別無選擇? 逾55歲女性延後退休 愈來愈多

記者顏伶如／綜合報導
職場升遷、財務壓力、家庭責任改變等因素，讓越來越多55歲以上女性延後退休。圖為新罕布夏州的老師出席活動。（美聯社）
職場升遷、財務壓力、家庭責任改變等因素，讓越來越多55歲以上女性延後退休。圖為新罕布夏州的老師出席活動。（美聯社）

職場升遷、財務壓力、家庭責任改變等因素，讓愈來愈多55歲以上女性延後退休，年齡較長的職業婦女讓美國勞動人口樣貌出現改變。華盛頓郵報分析，不管是熱愛工作或別無選擇，婦女延遲退休的現象最近幾年變得明顯。

數十年來，由於婦女承擔照顧家庭的責任，加上在職場遭受性別歧視，女性勞工通常比男性更早退休。然而，現今年齡較長的職業婦女則比過去幾個世代的女性留在工作崗位更久，某些女性延後退休是為了追求職業生涯的滿足感，但也有某些婦女因為經濟能力還達不到退休標準。

「全國婦女法律中心」(National Women's Law Center)資深研究分析師柯里柏(Ashir Coillberg)說，某些婦女不願退休，因為留在職場感覺充滿力量。但某些婦女則因為工資不平等、低薪、職場歧視等問題導致工作能力受到影響，存錢的能力也受到限縮，因此變成無法離開職場。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2023年時55歲以上女性占整體勞動人口33.6%，比2000年增加約7%，60多歲與70多歲婦女尤其明顯。勞工部指出，2021年時，55歲以上婦女占美國勞動人口超過10%。

過去十年間發表的多項研究均指出，許多婦女選擇延後退休，純粹是因為真心喜歡上班。

許多婦女選擇延後退休，純粹是因為真心喜歡工作。圖為第三代藥劑師瑪塔．奧西尼。（美...
許多婦女選擇延後退休，純粹是因為真心喜歡工作。圖為第三代藥劑師瑪塔．奧西尼。（美聯社）

服務於科技產業的蕾西‧馬丁(Lexy Martin)1960年代踏入職場，十年前離開工作照顧先生時，原本打算退休，但丈夫康復後她又回到工作崗位，並沒有退休的計畫。她說，回到工作崗位不是財務因素，「我向來希望自己能夠發揮所長」。她說：「我熱愛工作。」

就業資源網站ZipRecruiter首席經濟學家茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，馬丁屬於25歲到54歲人生黃金時期必須兼顧家計與照顧家庭責任的美國第一代職業婦女，如今這個世代的職業婦女在各自領域爭取升遷職位時，通常都是教育程度最高、各種背景條件最出色的候選人。波拉克說，較晚生孩子也讓養兒育女對職場影響減少。

職場升遷、財務壓力、家庭責任改變等因素，讓越來越多55歲以上女性延後退休。圖為醫...
職場升遷、財務壓力、家庭責任改變等因素，讓越來越多55歲以上女性延後退休。圖為醫生和護士治療傷患。（路透）

退休 勞工部 歧視

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