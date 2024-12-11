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加薪、升遷皆縮水 全美逾半上班族想跳槽、10年來最高　

編譯陳韻涵／綜合報導
加薪幅度縮水、升遷次數減少、公司撙節成本等措施，以及提高進辦公室的頻率，引發員工不滿情緒。圖為反對收購合併的超市員工舉牌抗議。（美聯社）
加薪幅度縮水、升遷次數減少、公司撙節成本等措施，以及提高進辦公室的頻率，引發員工不滿情緒。圖為反對收購合併的超市員工舉牌抗議。（美聯社）

蓋洛普(Gallup)民調顯示，逾半美國上班族想跳槽，創十年新高；然而，當前就業市場降溫，找工作談何容易。

華爾街日報(WSJ)報導，白領招聘持續放緩，但勞工騎驢找馬的情緒躁動。

11月受訪的2萬名美國勞工中，51%受訪者表示正在等待或積極尋找新工作；這是2015年以來最大比率，超過2021年和2022年因為新冠肺炎疫情衍生的「大辭職潮」(Great Resignation)，當時數百萬人辭職追求更好的工作。

蓋洛普的每季調查被視為職場情緒指標，蓋洛普表示，員工認為工作陷入困境且感到沮喪，工作滿意度降至近年新低。

勞工表示，加薪幅度縮水、升遷次數減少、公司撙節成本等措施，以及提高進辦公室的頻率，引發不滿情緒。

不久前，部分對現職不滿的上班族可輕易找到新工作，薪水也有所調升。

但蓋洛普工作場域管理實踐研究總監威格特(Ben Wigert)表示，如今「我們正處於等待狀態」。

僅18%上班族 滿意現況

蓋洛普民調顯示，只有18%的上班族非常滿意現在的工作，低於一年前的20%，也比約十年前的比率還要再少三分之一。

零售科技公司客戶體驗資深經理戈梅茲(Pancho Gomez)表示，原本的工作薪資不錯，但他感覺受困：他渴望更多溝通，工作責任增加卻未加薪，讓他感覺被剝奪權力，但也坦言跳槽的機會渺茫。

戈梅茲6月被解僱，但他感到如釋重負多過於失望。他說：「還沒輪到我發言，手銬就被解開了。」

現居內華達州雷諾市(Reno)的戈梅茲受到自身職涯教練的工作啟發，卻也感慨深陷困境，他今年秋天創辦職涯教練業務。

勞工部數據，9月約有300萬人辭職，同比去年減少約50萬人。

威格特表示，員工續留表示雇主可以減少人員流動的憂慮，但若員工感覺陷入困境就會加劇倦怠，連帶影響其生產力。

撰有職場文化新書的作者、職場顧問珍妮佛‧莫斯(Jennifer Moss)表示，「所有因素都會導致我們過勞，讓員工覺得缺乏目標和意義」；隨著工作量增加，員工花在開會和溝通的時間變多，也加劇了這種抑鬱感。

民調顯示，逾半美國上班族想跳槽，創十年新高。（路透）
民調顯示，逾半美國上班族想跳槽，創十年新高。（路透）

勞工部 民調 華爾街

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