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33%癌症患者罹沮喪、抑鬱等心理疾病 未察覺沒治療

編譯潘勛／綜合報導
醫師指出，癌症有時讓親友變得更親近，但大多時候會加劇原本就有嫌隙的人際關係。(美聯社)
醫師指出，癌症有時讓親友變得更親近，但大多時候會加劇原本就有嫌隙的人際關係。(美聯社)

丹佛市科羅拉多大學臨床心理治療師基爾伯恩(Kristin Kilbourn)指出，大約33%的癌症病患有沮喪、焦慮等精神疾病症狀，但未被察覺也未接受診治。腫瘤專家即使發現也不想揭露這一堆麻煩事，遑論心理衛生長久以來就未被列為優先要務，而且醫療中心為了治療精神病患經常會賠本。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，但忽視這種現象代價很可觀，消沉的癌症病患死亡率，要比沒有心理疾病的高出39%。研究也指出，癌症確診後一周，自殺的風險高出13倍，即便一年後也還比平均值高三倍。

癌症患者往往了解，癌症傷害的不限於身體，內心也交戰不已。醫生及癌症中心可以慢慢增加治療服務，但心理健康的缺失，經常要病患自己去求救。

克利夫蘭大學腫瘤學者拉奧(Santosh Rao)表示，癌症確診時，恐懼及悲傷是正常反應，但也會引發焦慮、抑鬱，本來喜歡的事物會喪失興趣，睡眠習慣及飲食會改變，可能還會恐慌發作。這樣很長一段時間，對日常生活影響很大。

癌症會加重、引發心理疾病。2023年有篇研究，對象是23萬名癌症病人，其中10%在癌症確診前就有消沉或焦慮，確診後則來到22%。癌細胞轉移的人身上，最常看到新案例。

此中的牽連，經常由新的癌症確診的心理壓力所挑起，人生來就害怕面對死亡，癌症又會讓人際關係橫生壓力。拉奧指出，癌症有時讓親友變得較親近，但大多時候會加劇本就有嫌隙的人際關係。

教堂山北卡羅來納大學精神病學者澤夫‧中村 (Zev Nakamura)表示，其他因素還有癌症的直接影響，以及治療的副作用。例如無法控制的疼痛，會讓病患停止日常的活動，入睡也有困難。還有荷爾蒙阻斷藥物，經常用來治前列腺癌及乳癌，都會助長疲勞，氣緒波動；癌症外科手術也能深遠地影響一個人的身體外觀及自我感受。如果做子宮切除術，女性的卵巢及子宮會移除，必須動用結腸袋子來收集排泄物，也會影響生活。

大約33%的癌症病患有沮喪、焦慮等精神疾病症狀，但未被察覺也未接受診治。(美聯社...
大約33%的癌症病患有沮喪、焦慮等精神疾病症狀，但未被察覺也未接受診治。(美聯社)

癌症 腫瘤 癌細胞

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