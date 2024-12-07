買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

維州阿靈頓市一棟公寓的出租招牌。一份最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍。(路透)

無黨派智庫「阿斯本研究所」(Aspen Institute)最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍；租屋族的正現金流(positive cash flow)、儲蓄 都較少，信用分數也更低，想打造出更強的財富幸福感更加困難。

今日美國報(USA Today)報導，該報告指出，穩定、正數的現金流，也就是一切家戶開支扣除之後的額外收入，對打造出財富穩定至關重要，但租屋族就這一點有諸多不利。

首先，半數租屋家庭花錢在住居開銷，占稅前收入的三成以上，相形下有屋人家不到三分之一。大約27%租屋族表示，自己的收入逾半用在住居方面。

截至2023年，54%有屋人收入大於支出；租屋族現金流為正者僅39%。

不管收入在哪一層級，租屋族儲蓄都較少，最近還得開始削減支出，原因在食物、汽油、電費及房租等都很貴。

截至2022年，只有48%的租屋族擁有可能增值的資產如退休帳戶、生意股份、上市股票、公債，或自己主要住宅以外的房地產。78%有屋族擁有這些「增值資產」。

租屋族比起買屋族更可能受苦於債務。截至2022年，租屋族拖延償還任何形式債務的比率約18%，比起有屋族要高出一倍。租屋族的債務收入比，要比擁屋族來得高，比起擁屋族也更容易背負學生貸款 。因為有學貸 ，更難以存下房屋首付款，另外，房貸放款方衡量申貸人債務收入比時，給的評級較低；報告指出，背負學貸的人更可能一直租屋。

報告中指出，2022年租屋族1年收入不到5萬元者占比過半，許多收入低於這個門檻者，住居狀況岌岌可危，無法取得住居協助，還面臨屋主驅逐之虞。

租屋族的信用整體狀況也比擁屋人來得差；2010到2015年數據指出，84%租屋族信用評分低於550分，且只27%高於750分，如此意味他們更難取得房貸、企業貸款。

房租自2020年初到2022年8月上漲27%，雖說此後有下降些許，對很多租屋族，要負擔起來仍然辛苦，尤其是打算存錢購屋的人，更是如此。此外，房屋價格對國人來說，除了錢財最闊綽的人，已經無法企及。許多租屋族被迫重新思考，要以什麼方式，打造未來的財務韌性。