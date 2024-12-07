我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

編譯潘勛／綜合報導
維州阿靈頓市一棟公寓的出租招牌。一份最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍。(路透)
維州阿靈頓市一棟公寓的出租招牌。一份最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍。(路透)

無黨派智庫「阿斯本研究所」(Aspen Institute)最新報告指出，目前美國擁有房屋的人比起租屋一族，財富多達40倍；租屋族的正現金流(positive cash flow)、儲蓄都較少，信用分數也更低，想打造出更強的財富幸福感更加困難。

今日美國報(USA Today)報導，該報告指出，穩定、正數的現金流，也就是一切家戶開支扣除之後的額外收入，對打造出財富穩定至關重要，但租屋族就這一點有諸多不利。

首先，半數租屋家庭花錢在住居開銷，占稅前收入的三成以上，相形下有屋人家不到三分之一。大約27%租屋族表示，自己的收入逾半用在住居方面。

截至2023年，54%有屋人收入大於支出；租屋族現金流為正者僅39%。

不管收入在哪一層級，租屋族儲蓄都較少，最近還得開始削減支出，原因在食物、汽油、電費及房租等都很貴。

截至2022年，只有48%的租屋族擁有可能增值的資產如退休帳戶、生意股份、上市股票、公債，或自己主要住宅以外的房地產。78%有屋族擁有這些「增值資產」。

租屋族比起買屋族更可能受苦於債務。截至2022年，租屋族拖延償還任何形式債務的比率約18%，比起有屋族要高出一倍。租屋族的債務收入比，要比擁屋族來得高，比起擁屋族也更容易背負學生貸款。因為有學貸，更難以存下房屋首付款，另外，房貸放款方衡量申貸人債務收入比時，給的評級較低；報告指出，背負學貸的人更可能一直租屋。

報告中指出，2022年租屋族1年收入不到5萬元者占比過半，許多收入低於這個門檻者，住居狀況岌岌可危，無法取得住居協助，還面臨屋主驅逐之虞。

租屋族的信用整體狀況也比擁屋人來得差；2010到2015年數據指出，84%租屋族信用評分低於550分，且只27%高於750分，如此意味他們更難取得房貸、企業貸款。

房租自2020年初到2022年8月上漲27%，雖說此後有下降些許，對很多租屋族，要負擔起來仍然辛苦，尤其是打算存錢購屋的人，更是如此。此外，房屋價格對國人來說，除了錢財最闊綽的人，已經無法企及。許多租屋族被迫重新思考，要以什麼方式，打造未來的財務韌性。

貸款 儲蓄 學貸

上一則

效率部表態：撙節開支不會削減紅藍卡和社福

下一則

限制麻醉時間引反彈 安森藍十字和藍盾取消新規

延伸閱讀

「迴力鏢」世代回家啃老 父母如何保住老本

「迴力鏢」世代回家啃老 父母如何保住老本
明年起大改變 60至63歲退休帳戶可多繳14%

明年起大改變 60至63歲退休帳戶可多繳14%
401(k)退休帳戶明年起存額加碼 近退休年齡調高至2.35萬

401(k)退休帳戶明年起存額加碼 近退休年齡調高至2.35萬
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

熱門新聞

聯合健保執行長湯普森遭槍殺案發生後，位於明尼蘇達州的聯合健保總部將公司旗幟降半旗誌哀。(美聯社)

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

2024-12-05 20:23
亞利桑納州SunFed農產品公司銷往26個州和加拿大部分地區的黃瓜，最近因疑似感染沙門氏菌而被召回。(美聯社)

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

2024-11-30 12:33
一名消費者在新澤西州一處亞馬遜櫃檯退回網上購買的商品。黑色星期五的消費行為，常見狂買之後就狂退。(美聯社)

黑五狂買後狂退貨 商家吃不消開始收手續 消費者也不滿

2024-12-02 12:12
理容費用五年來漲了27%， 上一趟美髮沙龍花500元漸成常態。(路透)

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

2024-11-30 14:45
紐約時報報導梁成運的經歷。(中央社)

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

2024-12-03 09:42
科技富豪艾利森(Larry Ellison，前排中)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯，前排左一)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

密大狼獾隊搶到明星球員 富豪艾利森華裔妻子受矚目

2024-12-03 10:49

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控